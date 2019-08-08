АФК «Система» и Marathon Group закрыли сделку по «Синтезу» и «Биокому»

АФК «Система» приобрела 46,5% акций курганского фармацевтического завода «Синтез» и 75,1% акций ставропольского «Биокома» – это весь пакет Marathon Group в этих активах. Сумма сделки составила 11,8 млрд рублей.

Доля в «Синтезе» приобретена за 8,2 млрд рублей компанией Sinocom за счет АФК «Система» и «финансового партнера». «Синтез» же приобрел 75,1% долю в «Биокоме» за 3,6 млрд рублей за счет собственных и кредитных средств.

Днем ранее, 7 августа 2019 года, акционеры «Синтеза» одобрили кредитный договор с Банком ВТБ под залог пакета акций «Биокома».

Финансовым партнером «Системы» выступает Банк ВТБ, подтвердил Vademecum источник, знакомый с деталями сделки, добавив, что на данном этапе вложения АФК составили 250 млн рублей. По соглашению с финансовым партнером АФК «Система» должна не позднее трех лет с момента заключения сделки выкупить у него долю в Sinocom.

«Синтез» и «Биоком» давно сотрудничают в сфере продаж, имеют единый менеджмент, их портфели комплементарны по типу реализуемой продукции, объясняют в компании.

По данным СПАРК, пакет акций в «Синтезе» (32,34%) есть у «Нацимбио». Sinocom направит публичную оферту миноритарным акционерам «Синтеза» о приобретении у них акций. С этого момента у АФК будет 51,56% голосующих акций, следует из сообщения «Системы». Оставшейся долей в «Биокоме» владеют физлица.

Как ожидают в «Системе», «Синтез» и «Биоком» вместе с Alium (холдинг, создаваемый «Системой» на базе ФП «Оболенское» и «Биннофарма») могут войти в ТОП3 российских фармкомпаний, работающих в коммерческом сегменте. Их совместный продуктовый портфель будет включать более 500 наименований, производственные мощности представлены шестью заводами в Москве, Московской области, Кургане и Ставрополе.

У Marathon Group остается доля в производителе вакцин «Форт», которым они владеют вместе с «Нацимбио» и основателем Антоном Катлинским, а также аптечная сеть «Мега Фарм» и доля в производителе продукции под брендом Sanitelle «Бентус Лаборатории».

Сделка по покупке «Оболенского» проходила также при участии ВТБ. В декабре 2018 года консорциум инвесторов «Системы», ВТБ и менеджмента «Оболенского» купил 95,14% предприятия через кипрскую компанию Ristango Holding Limited. «Система» должна выкупить долю ВТБ не позднее трех лет с момента сделки.

Источник: АФК Система

Фото: vedomosti.ru

vademec