Курганский «Синтез» предложил 13 кейсов для проекта «Профстажировки 2.0»

Курганский фармацевтический завод «Синтез» выступил партнёром образовательной инициативы «Профстажировки 2.0» и опубликовал на едином портале проекта 13 кейсов. Задания предполагают работу по различным направлениям: от проектирования производственных участков фармпредприятия до разработки и внедрения современных систем учета энергоносителей.

Участниками проекта являются студенты высших и среднеспециальных учебных заведений, которые могут использовать предложенные темы в качестве предметов исследования в курсовых и дипломных работах. Подать заявку на разработку кейса студенты смогут с 10 сентября 2019 года на портале «Профстажировки.рф» и сразу приступить к выполнению задания. Регистрация завершится после новогодних праздников. Работать с кейсами учащиеся будут на протяжении 2020 года. Планируется, что подведение итогов состоится в конце июля.

ОАО «Синтез» как участник проекта будет консультировать и помогать студентам в ходе выполнения работы. Для этого под кейсы на предприятии выделены профильные специалисты – всего 10 человек.

«Проект «Профстажировки 2.0» — эффективный механизм взаимодействия между работодателями, учебными заведениями и научным сообществом. Мы с радостью поддержим талантливых студентов и постараемся заинтересовать их работой на одном из крупнейших в России фармацевтических предприятий», — отметил генеральный директор ОАО «Синтез» Сергей Клыков.

В случае обоюдной заинтересованности в дальнейшем завод может пригласить лучших участников для прохождения практики на производстве.

Инициаторами проекта являются АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт.

gmpnews