Межведомственная комиссия согласовала «Активному Компоненту» подписание СПИК

На заседании межведомственной комиссии (МВК) в Министерстве промышленности и торговли РФ состоялась защита проекта компании «Активный Компонент» подписания специального инвестиционного контракта (СПИК). В результате голосования члены МВК вынесли положительное решение. СПИК предполагает строительство нового производства фармацевтических субстанций в Санкт-Петербурге (г. Пушкин, ул. Автомобильная, 3Б), а также модернизацию существующего предприятия в пос. Металлострой с целью расширения производства и обеспечения граждан качественными и необходимыми лекарственными препаратами. Подписать СПИК планируется в течение месяца.

«Это будет первый федеральный СПИК для производства субстанций, ранее такие контракты заключались только на производство уже готовых лекарственных форм, а также впервые он будет заключен по налоговым преференциям. Таким образом, за 5 лет мы сэкономим до 1,5 млрд рублей налогов, которые вложим в оборудование для новых линий, а также в оборотный капитал компании», — рассказал президент «Активного Компонента» Александр Семёнов.

Компания в 2016 году приняла решение о строительстве нового предприятия. В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме было заключено соответствующее соглашение о намерениях с Правительством Санкт-Петербурга. В этом же году была приобретена земля в собственность в г. Пушкин – площадью более 5 га. В 2018 году Фондом развития промышленности был согласован проект заключения СПИК, а также алгоритм его подписания тремя сторонами: АО «Активный Компонент», Министерство промышленности и торговли РФ и Правительство Санкт-Петербурга. В этом же году были проведены проектные работы и начато строительство. В апреле 2019 года компания подала полный комплект документов, необходимых для заключения СПИК, в Минпромторг РФ.

Открытие 1-й очереди производства запланировано на конец 2019 – начало 2020 года. В рамках первой очереди будет построено 6,5 тыс. кв. м. из запланированных 22 тыс. кв. м., на которых расположатся 3 производственных участка для изготовления АФС, а также складской комплекс площадью 800 кв. м. Общий объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей. Запуск нового завода позволит создать до 500 новых рабочих мест, увеличить производственные мощности компании в 3,5 раза — с 60 тонн выпускаемой продукции до 210 тонн.

«На новом предприятии будут выпускаться фармацевтические субстанции, никем не производимые в России. Будет увеличено количество изготавливаемых позиций АФИ с 49 до 70, включая широкую нозологическую линию: противоартритные, противогриппозные, антибиотики, сартаны», — отметил Александр Семёнов.

При этом, количество АФИ, используемых для изготовления лекарственных средств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, увеличится с 20 до 31 наименования. Реконструкция действующей площадки должна обеспечить организацию «чистых помещений», возможность единовременного производства нескольких продуктов на параллельных, изолированных друг от друга технологических линиях. Инвестиционный проект нацелен на импортозамещение продукции в фармацевтическом секторе химической промышленности.

gmpnews