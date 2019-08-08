Покупая Mavupharma, AbbVie увеличивает вероятность научного прорыва в области онкологии

Глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания AbbVie объявила о приобретении частной фармацевтической компании Mavupharma, базирующейся в Сиэтле и занимающейся поисками новых подходов для лечения онкологических заболеваний, заключающихся в воздействии на систему регуляции стимулятора генов интерферона (STING).

STING-зависимые сигнальные механизмы играют важную роль в формировании противоопухолевого иммунного ответа, и их направленная стимуляция на различных моделях опухолей продемонстрировала многообещающие результаты. Стимуляция STING-зависимых сигнальных путей может привести к повышению чувствительности опухолей и, как следствие, к расширению возможности лечения пациентов.

«Основная задача AbbVie в онкологии заключается в поиске инновационных методов лечения онкологических заболеваний, — сказал Стив Дэвидсен (Steve Davidsen), д.м.н., вице-президент, отдел онкологических исследований, AbbVie. — Исследовательский опыт, накопленный в компании Mavupharma, позволит внести существенный вклад в расширение нашего портфеля иммунноонкологических препаратов и в разработку революционных лекарственных средств».

Многообещающим кандидатом для внедрения в клиническую практику является MAVU-104, производства компании Mavupharma — уникальный, низкомолекулярный ингибитор фермента ENPP1, активный при пероральном введении и участвующий в регуляции STING‑зависимых сигнальных путей. MAVU-104 позволяет подавлять активность фермента ENPP1 и усиливать активность STING в опухоли без необходимости инъекций.

«AbbVie занимает лидирующую позицию в онкологии, и ее современная материально-техническая база позволит более эффективно продолжить исследования в области STING зависимых сигнальных путей», — отметил Михаель Галлатин (Michael Gallatin) д.м.н., бывший президент и соучредитель Mavupharma.

«Мы добились огромных успехов в разработке новых модуляторов STING и в продвижении MAVU-104 в клиническую практику. Мы уверены, что вместе с AbbVie мы продолжим перспективные исследования в этой области на благо пациентов», — добавил д.м.н., бывший главный научный сотрудник и соучредитель Грегори Дитч (Gregory Dietsch).

Финансовые условия сделки не разглашаются.

gmpnews