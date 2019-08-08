По итогам 1 полугодия 2019 года импорт готовых ЛП в Россию сократился на 3,9% в упаковках

Суммарно по итогам 1 полугодия 2019 г. объём импорта готовых ЛП в Россию составил 274,4 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Показатель прироста в рублёвом эквиваленте составил внушительные 11,3%. Поставки in-bulk демонстрировали куда более скромные темпы роста, здесь рублёвая динамика зафиксировалась на уровне 2,2%, всего за первые шесть месяцев 2019 г. в нашу страну было импортировано нерасфасованных ЛП на сумму 53,8 млрд рублей, такие данные сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Натуральная динамика выглядит не в пример хуже. С начала года в нашу страну было ввезено 850 млн упак. готовых ЛП, относительно 1 полугодия 2018 г. динамика составляет -3,9%. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД), выглядит лучше, но всё равно из отрицательной зоны выбраться не получилось, здесь -1,5%. И если в отношении готовых форм можно говорить о некоторой коррекции, то поставки in-bulk в натуральном выражении (в МЕД) демонстрируют самый настоящий обвал. Объём поставок за январь-июнь 2019 г. сократился на 28,5%. Всего с начала текущего года в нашу страну было импортировано 17,8 млрд МЕД (суммарно по готовым формам и in-bulk), общая динамика уходит в заметный минус (-4,6%).

В топ-15 крупнейших по объёмам импорта готовых ЛП корпораций в денежном выражении максимальную динамику по итогам 1 полугодия 2019 г. демонстрировала «Астеллас», отгрузки компании за год выросли вдвое. Прирост обеспечили в основном препараты Вильпрафен (поставки в рублях за год выросли в 2,8 раза) и Кстанди (в 2,1 раз). Важно отметить так же Флемоксин Солютаб, летом 2018 г. компания прекратила упаковку in-bulk этого препарата (на предприятии «Ортат» группы «Р-Фарм») и вернулась к поставкам готовых форм, это так же существенно отразилось на темпах роста поставок ГЛП корпорации. Минимальную динамику в ТОР-15 по итогам полугодия показал «Эбботт», отгрузки готовых ЛП корпорации сократились на 21% (в руб.), в значительной степени причиной стало резкое сокращение поставок препарата Гептрал (-53%), препарат активно вытесняется отечественным аналогом Гептор компании Верофарм, которая, напомним, с 2014 г. входит в состав корпорации «Эбботт». Так что «деньги» в известном смысле остаются «в семье».

Что касается поставщиков in-bulk, то с точки зрения денежного прироста отгрузок в анализируемом периоде не было равных «Новартис», за год импорт нерасфасованной продукции корпорации выросли в рублёвом выражении в 3,8 раз. Интересно, что увеличивался не только объём, но и ассортимент, в частности в текущем году в нерасфасованном виде ввозилось 7 торговых марок, тогда как годом ранее только 5. Максимальный вклад в динамику привнёс противоопухолевый препарат Тафинлар, на него по итогам 1 полугодия 2019 г. приходится порядка 40% всех поставок in-bulk корпорации. Упаковка продукта осуществляется в рязанской области на предприятии «Скопинфарм». Минимальную динамику по in-bulk показал «Мерк», поставки за год сократились на 45% в руб., спад определялся заметным уменьшением импорта препарата Конкор, рублёвый объём поставок за год сократился на 36%.

gmpnews