На «Биохимике» запустят новое производство

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед» Петром Белым, на которой обсуждались вопросы развития завода «Биохимик», предстоящего ввода в строй новых производственных площадей, выпуска оригинальных лекарственных препаратов, в том числе не имеющих аналогов в мире.

5 ноября текущего года завод «Биохимик» отметит 60-летний юбилей. По словам Петра Белого, главным событием к этой дате станет открытие нового производства.

«Это пять новых цехов, включающих современную лабораторию, производство готовых лекарственных препаратов по новой технологии, а также производство фармацевтических субстанций», — пояснил он.

В настоящее время на различных этапах разработки и освоения находятся 150 лекарственных препаратов различных фармацевтических групп, среди которых – новейшие антибиотики пятого поколения. В текущем году уже получено 27 регистрационных удостоверений на новые препараты. В их числе — новейший препарат, не имеющий аналогов в мире, показанный людям с нарушениями обмена веществ.

«Это оригинальный лекарственный препарат, запатентованный, уникальная эффективная композиция которого прошла все клинические исследования, зарегистрирована. Первая партия препарата в июле сошла с конвейера «Биохимика», – поделился с Главой республики Петр Белый.

На базе новых производственных мощностей планируется выпускать не менее 11 наименований готовых лекарственных препаратов и трех видов активных фармацевтических субстанций. Большая часть планируемых к производству препаратов относится к импортозамещающим. Глава республики отметил, что задача по импортозамещению поставлена Президентом страны, и её нужно выполнить.

Обсуждались итоги работы предприятия в первом полугодии. Было отмечено увеличение объемов производства почти на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличение прибыли от продаж почти на 5%, а также рост производительности труда на 25,7%.

Владимир Волков подчеркнул необходимость более динамичного роста заработной платы на предприятии.

«Сейчас на завод пришли молодые специалисты, первые выпускники программы профессиональной подготовки, организованной на базе «Биохимика» совместно с МГУ им. Н.П. Огарева. Нужно, чтобы эти молодые люди получали соответствующую их высокой квалификации заработную плату. Важно добиться более ощутимого роста этого показателя и в целом по предприятию», — сказал Глава республики.

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