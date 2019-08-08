Защитники прав пациентов против лонча дорогостоящего анти-ВИЧ препарата от Gilead

Компания Gilead Sciences Inc («Гилеад Сайенсиз Инк.») надеется вскоре вывести на рынок дорогостоящий новый препарат для профилактики ВИЧ-инфекции в группах риска, но сталкивается при этом с необычной оппозицией – организациями, защищающими права пациентов, сообщает агентство Reuters.

Такие организации традиционно лоббируют покрытие стоимости новых препаратов против ВИЧ-инфекции за счет страховых компаний, независимо от величины стоимости. Но, как минимум, три организации защитников прав пациентов в США задаются вопросом о том, действительно ли препарат Descovy от Gilead будет наилучшим выбором для большинства людей, находящихся в группе риска заражения ВИЧ.

Они аргументируют свою позицию тем, что в сентябре 2020 г. в США должен выйти дженерик препарата Truvada, в настоящее время применяемого для профилактики ВИЧ-инфекции, что позволит снизить расходы и обеспечить доступ к лечению для большего числа людей.

Их сопротивление выходу Descovy поддерживают некоторые страховые компании, давая понять, что цена нового препарата станет барьером для его страхового покрытия.

Как сказал директор управления доступа к лекарственным препаратам и ценообразования на медикаменты Национального альянса директоров штатских и территориальных организаций по борьбе со СПИД (NASTAD) Тим Хорн, данные научных исследований, доступные на настоящий момент, не указывают на то, что всем необходимо принимать Descovy.

Descovy, который, по данным клинических исследований, оказывает меньшее токсическое действие на почки и кости пациентов, был одобрен в 2016 г. для пациентов, уже инфицированных ВИЧ. Советники FDA 7 августа выступили с рекомендацией одобрить препарат для снижения риска заражения ВИЧ в результате половых контактов у мужчин и трансгендерных женщин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik