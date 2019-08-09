ОНФ: необходимо изменить подходы к определению начальной цены контракта при закупке лекарств

По оценкам экспертов ОНФ, за первые пять месяцев 2019 г. более 28 тыс. закупок лекарств в стране остались без участников торгов.

Одной из причин является несовершенство механизма определения начальной цены контрактов, который отражен в приказе Министерства здравоохранения РФ №871н, отмечают в ОНФ. Этот документ был нацелен на выравнивание закупочных цен по всей стране. Но вступление в силу с 1 января этого года норм приказа об обязательном использовании референтной цены привело к излишне низкой стартовой цене контракта, которая невыгодна для поставщиков. Отсюда срывы сроков поставки лекарств и перебои в обеспечении населения и клиник.

Так, в начале февраля 2019 г. Российский научный центр рентгенорадиологии не смог купить онкологический препарат эрибулин на сумму более 20 млн руб. при цене за 0,5 мл – 13 128 руб. (без НДС). Закупка проводилась по референтной цене, указанной в методике Минздрава. 23 мая 2019 г. эрибулин не смог купить и Сахалинский областной клинический диспансер на сумму почти 1,4 млн руб. по «средневзвешенной цене» 10 941 руб. за 0,5 мл (без НДС).

Другой пример – препарат элтромбопаг для лечения болезни Верльгофа. В феврале 2019 г. Минздрав Омской области не смог купить препарат на сумму 4,7 млн руб., объявив закупку на основании референтной цены. Та же участь постигла Минздрав Алтайского края, который в мае 2019 г. не смог купить препарат на сумму 1,1 млн руб.

По данным СМИ, самые напряженные ситуации складываются в обеспечении больных сахарным диабетом в Саратовской, Тюменской, Белгородской и ряде других областей. Так, 15 мая в Санкт-Петербурге безрезультатно завершился аукцион по поставке инсулина стоимостью 9,5 млн руб.

«Единственное публичное мероприятие по вопросу введения референтных цен прошло по инициативе ОНФ. До введения методики она ни разу публично не обсуждалась ни с представителями производителей, ни с экспертным сообществом, что в корне неправильно», – отметил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Константин Перов.

Министерство здравоохранения пыталось исправить ситуацию, выпустив разъясняющие письма, проводя различные мероприятия. В феврале 2019 г. после обращения ОНФ ведомство попыталось законодательно отложить ввод одного из самых сложных механизмов – расчет референтной цены, но из-за ошибок при подаче заявления в Министерство юстиции приказ не был зарегистрирован. К документу не были приложены данные об общественном обсуждении и антикоррупционной экспертизе. В итоге было решено скрыть значения референтных цен в Единой информационной системе. На данный момент юридически приказ Минздрава действует, но его исполнение затруднено.

«Сама идея установления формирования референтных цен – правильная, но ее реализация все перечеркивает. И дальше экспериментировать с судьбами людей нельзя. Необходимо приостановить действие пункта о референтных ценах и совместно с экспертами срочно пересмотреть и поменять подходы к определению начальной максимальной цены контракта при закупке лекарств», – заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Источник: ОНФ

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