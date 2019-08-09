DSM Group: самыми востребованными у граждан остаются препараты с ценой до 50 руб.

Динамика продаж лекарственных препаратов в аптеках в 2019 г. заметно отличается от тенденций прошлых лет. Впервые за длительный период потребление ЛП в упаковках падает (-3,9% за 1-е полугодие 2019 г. к аналогичному периоду 2018 г.), отмечают аналитики DSM Group.
Такой высокий показатель «отрицательного прироста» рынок демонстрировал только в кризис 2008–2009 гг. (-6%). После этого динамика потребления в натуральном выражении колебалась от -1% (в 2014 г.) до +6% (в 2012 г.). Последние 3 года рынок прирастал в среднем на 4%. Падение продаж ЛП в упаковках – это в том числе и следствие снижения реальных доходов россиян. Так, по данным Госкомстата, реальные располагаемые денежные доходы в 1-м полугодии 2019 г. по сравнению с 1-м полугодием 2018 г. снизились на 1,3%. Падение рынка было неизбежно: снижение реальных доходов россиян усугубило повышение ставки НДС.
Согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, по итогам 1-го полугодия 2019 г. через розничный сегмент было реализовано 2,5 млрд упаковок лекарственных препаратов стоимостью 489,7 млрд руб. (в розничных ценах). Емкость рынка лекарств возросла всего на 0,6% в рублях относительно аналогичного периода 2018 г. (рис. 1)
После повышенного спроса на препараты против гриппа и ОРВИ в январе 2019 г. в феврале-марте наблюдается снижение продаж препаратов данных групп. В связи с этим впервые за много лет мы наблюдаем в том числе и отрицательную динамику в рублях. Так, при анализе ежемесячных данных можно отметить, что наибольшее падение объема реализации пришлось на начало весны – в марте аптечные продажи сократились на 5,0% в стоимостном выражении и на 11,5% в натуральном.
Цены и ценовая структура
Средневзвешенная цена одной упаковки ЛП выросла на 4,6% и составила 195 руб. Дешевые лекарства вымываются из аптечного ассортимента, и потребители вынуждены переходить на более дорогостоящие препараты. При этом ценовой фактор менее значим. Инфляция за первые 6 месяцев составила 2,3%. В 2018 г. за 1-е полугодие цены выросли на 3,4%. Структура изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно января–июня прошлого года. (рис. 2)
Положительная динамика продаж была отмечена только у категории «свыше 500 руб.» (+7,0% в руб. и +7,8% в упак.), благодаря чему удельный вес дорогих лекарств вырос на 2,6% в денежном и на 1,0% в натуральном эквиваленте. При этом инфляция на данную группы самая невысокая – +0,9%.
Быстрее всего в цене растут препараты от 150 до 500 руб. – 3,4%. Хотя ранее это всегда были препараты низкого ценового сегмента.
У потребителей по-прежнему самыми востребованными остаются препараты с ценой до 50 руб. – в упаковках доля дешевых ЛП составляет 38,9%. Вес препаратов этой группы сократился на 1,4% в натуральном выражении и на 0,3% в стоимостном в результате снижения продаж.
Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП
По итогам января–июня 2019 г. доля российских препаратов выросла на 1,4%, до 29,4% в рублях, и на 1,9%, до 59,6% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 5,7%, тогда как объем продаж импортных лекарств сократился на 1,4%. (рис. 3)
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 1-м полугодии 2019 г. составила 96 руб., что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 341 руб.). Вместе с тем средневзвешенная стоимость отечественного препарата выросла на 6,4%, импортного – на 7,4%.
Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска
За первые 6 месяцев 2019 г. безрецептурные препараты заняли 48,0% рынка в стоимостном и 65,1% в натуральном выражении. В результате разнонаправленной динамики Rx-препараты смогли увеличить свою долю на рынке и стали превалировать в рублевом эквиваленте. В итоге удельный вес рецептурных средств вырос с 50,2 до 52,0%.
В упаковках структура рынка лекарств также изменилась в пользу препаратов, отпускаемых по рецепту врача. При этом продажи обоих типов ЛС упали – объем реализации Rx-препаратов уменьшился на 1,0%, емкость рынка ОТС-средств сократилась более существенно (-5,3%).
Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата составила 290 руб., безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 144 руб. Цены на обе категории препаратов выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 5,3 и 2,4% соответственно. (рис. 4)
Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП
Основные тенденции прошлых лет продолжаются и в 2019 г. В том числе этому способствуют и сложившиеся рыночные условия. Доля дженериков в общем объеме продаж растет. В рублях продажи дженериков выросли на 2,3%, в результате чего они смогли занять в 1-м полугодии 2019 г. 62,7% рынка, увеличив свою долю на 1,0%. Несмотря на то, что в упаковках реализация дженериков сократилась на 3,2%, при этом их доля возросла с 83,7 до 84,4%. Средняя стоимость оригинального препарата составила 465 руб./упак. (+5,8% к показателю 2018 г.), дженерик продавался в среднем по 145 руб. (+5,6%). (рис. 5)
Соотношение аптечных продаж ЛП по АТС-группам 1-го уровня в России
Структура аптечного рынка по АТС-группам 1-го уровня в 1-м полугодии 2019 г. не изменилась относительно первых 6 месяцев 2018 г.
Максимальный прирост по итогам 1-го полугодия продемонстрировала АТС-группа [V] «Прочие препараты» (+7,1%). Рост группе обеспечили аллерген «Сталораль» (+124,2%), средство лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (35,7%) и марка «Лейкопластырь» (+25,8%).
Группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» с долей 18,5% возглавила рейтинг АТС, что существенно выше, чем емкость других групп. Лидерами в данной АТС остаются гепатопротектор «Эссенциале» (доля 2,4%) и эубиотик «Линекс» (2,3%). На 3-ю строчку поднялся ферментный препарат «Креон» (2,0%), который показал существенный прирост объема реализации на 21,2%. При этом максимальное падение у лидера – бренда «Эссенциале» (-5,9%).
|Рейтинг
|Изменение
|АТС-группа 1-го уровня
|Стоимостный объем,
млрд руб.
YTD Jun’19
|Прирост стоимостного объема, %
|Доля, %
|1
|—
|Пищеварительный тракт и обмен веществ [A]
|90,6
|-1,6
|18,5
|2
|—
|Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы [C]
|72,4
|6,1
|14,8
|3
|—
|Препараты для лечения заболеваний респираторной системы [R]
|60,9
|-1,8
|12,4
|4
|—
|Препараты для лечения заболеваний нервной системы [N]
|55,4
|1,4
|11,3
|5
|—
|Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы [M]
|40,6
|3,2
|8,3
|6
|—
|Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны [G]
|38,3
|-0,7
|7,8
|7
|—
|Противомикробные препараты для системного использования [J]
|36,1
|-2,8
|7,4
|8
|—
|Препараты для лечения заболеваний кожи [D]
|30,3
|-3,0
|6,2
|9
|—
|Препараты, влияющие на кроветворение и кровь [B]
|24,2
|6,0
|4,9
|10
|—
|Препараты для лечения заболеваний органов чувств [S]
|14,1
|3,1
|2,9
|11
|—
|Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы [L]
|12,5
|-3,9
|2,6
|12
|—
|Препараты без указания АТС-группы
|6,6
|0,01
|1,3
|13
|—
|Прочие препараты [V]
|3,9
|7,1
|0,8
|14
|—
|Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) [H]
|2,7
|2,1
|0,6
|15
|—
|Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты [P]
|1,1
|-0,3
|0,2
На 2-м месте по стоимостному объему расположилась АТС [С] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,8%). В группе [С] лидируют бренды «Детралекс» (доля 4,7%), «Конкор» (4,1%) и «Лозап» (3,2%). Максимальный вклад в увеличение продаж группы на 6,1% внесли гипотензивные средства «Вальсакор» (+208,2%) и «Лориста» (+14,3%). Наибольшим падением отметились средство лечения геморроя «Релиф» и венотонизирующий препарат «Венарус», реализация которых сократилась на 7,1% у каждого бренда.
За первые 6 месяцев 2019 г. отрицательной динамикой отметились 7 АТС-групп. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы продемонстрировали максимальное снижение реализации на 3,9%. Среди двадцати самых востребованных брендов в данной группе 12 показали падение продаж: сильнее всего упала реализация у иммуностимулирующих средств «Ингарон» (-22,6%) и «Ликопид» (-19,8%), а также у иммуномодулятора «Генферон» (-20,7%).
На 3,0% упали продажи препаратов для лечения заболеваний кожи. В большей мере отрицательная динамика обеспечена снижением продаж противогрибковых средств «Лоцерил» (-54,8%) и «Микодерил» (-23,6%) и стимулятора репарации тканей «Д-Пантенол» (-16,5%).
Группы [J] и [R], включающие в себя «сезонные» лекарственные препараты, также демонстрируют снижение продаж на 2,8 и 1,8% соответственно, что дополнительно подтверждает высокую зависимость аптечного рынка в целом от данных групп.
ТОП-20 брендов, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России
ТОП-20 брендов лекарственных препаратов заняли 11,2% рынка. В рейтинге брендов, лидирующих по объему на розничном рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Антикоагулянт «Ксарелто» вытеснил с первой строчки анальгетик «Нурофен», показав максимальный темп прироста – 26,4% – среди препаратов «двадцатки». Только два препарата смогли сохранить позиции прошлого года – бета-адреноблокатор «Конкор» и средство, применяемое при инфекционно-воспалительных заболеваниях, – «Терафлю».
|Рейтинг
|Изменение
|Бренд
|Стоимостный объем,
млрд руб.
YTD Jun’19
|Прирост стоимостного объема,%
|Доля, %
|1
|+2
|Ксарелто
|4,1
|26,4
|0,8
|2
|-1
|Нурофен
|3,7
|-2,9
|0,7
|3
|-1
|Детралекс
|3,4
|-0,7
|0,7
|4
|+1
|Кагоцел
|3,2
|0,5
|0,7
|5
|+5
|Мексидол
|3,2
|13,8
|0,6
|6
|—
|Конкор
|3,0
|-1,9
|0,6
|7
|+1
|Пенталгин
|3,0
|3,2
|0,6
|8
|+3
|Мирамистин
|2,9
|5,8
|0,6
|9
|-5
|Ингавирин
|2,9
|-10,9
|0,6
|10
|-1
|Кардиомагнил
|2,8
|-0,1
|0,6
|11
|-4
|Актовегин
|2,8
|-3,9
|0,6
|12
|—
|Терафлю
|2,4
|0,7
|0,5
|13
|+2
|Канефрон
|2,3
|4,3
|0,5
|14
|-1
|Лозап
|2,3
|-2,1
|0,5
|15
|+3
|Лориста
|2,3
|14,3
|0,5
|16
|+3
|Вольтарен
|2,2
|18,3
|0,5
|17
|-3
|Эссенциале
|2,2
|-5,9
|0,4
|18
|-2
|Линекс
|2,1
|-3,9
|0,4
|19
|-2
|Найз
|2,1
|-2,6
|0,4
|20
|+5
|Мидокалм
|1,9
|7,3
|0,4
Из существенных положительных изменений можно отметить +5 мест у антиоксиданта «Мексидол» (+13,8%) и миорелаксанта центрального действия «Мидокалм» (+7,3%). Рейтинг покинул препарат для лечения заболеваний горла «Стрепсилс» (33-е место).
В упаковках по-прежнему лидируют «традиционные» дешевые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Уголь активированный». Большинство препаратов (11 брендов), входящих в ТОП-20 в натуральном эквиваленте, показали отрицательную динамику. Наибольший темп снижения демонстрируют отхаркивающий препарат растительного происхождения «Мукалтин» (-17,0%), энтеросорбент «Уголь активированный» (-14,6%) и антисептическое средство «Перекись водорода» (-12,4%). Максимальная положительная динамика отмечена у препарата, влияющего на систему ренин-ангиотензин – «Эналаприл» (+24,7%), антибиотика-цефалоспорина «Цефтриаксон» (+24,0%) и средства, понижающего секрецию желез желудка, – «Омепразол» (+23,6%). ТОП-20 брендов в натуральном эквиваленте занимает 21,0% розничных продаж, то есть их концентрация выше, чем в стоимостном объеме.
ТОП-20 производителей, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России
Рейтинг фирм-производителей за год изменился менее заметно. Первую строчку по итогам 1-го полугодия 2019 г. в коммерческом сегменте удерживает компания Bayer, при этом продажи корпорации снизились на 7,9% относительно января–июня прошлого года. Корпорация Sanofi потеряла 7,6% рынка в рублях и уступила 2-ю строчку производителю Novartis (+0,2%).
|Рейтинг
|Изменение
|Фирма-производитель
|Стоимостный объем,
млрд руб.
YTD Jun’19
|Прирост стоимостного объема, %
|Доля, %
|1
|—
|Bayer
|21,1
|-7,9
|4,3
|2
|+1
|Novartis
|20,4
|0,2
|4,2
|3
|-1
|Sanofi
|19,2
|-7,6
|3,9
|4
|—
|Teva
|17,0
|-9,3
|3,5
|5
|+1
|Servier
|16,5
|-2,9
|3,4
|6
|-1
|Отисифарм
|16,4
|-4,9
|3,3
|7
|—
|Takeda
|14,8
|3,1
|3,0
|8
|+4
|KRKA
|13,8
|16,5
|2,8
|9
|—
|GlaxoSmithKline
|13,4
|2,0
|2,7
|10
|-2
|Berlin-Chemie
|13,2
|-0,9
|2,7
|11
|-1
|Gedeon Richter
|12,6
|-2,7
|2,6
|12
|-1
|Stada
|12,3
|-2,6
|2,5
|13
|—
|Abbott Laboratories
|11,9
|4,7
|2,4
|14
|—
|Johnson & Johnson
|9,8
|-8,8
|2,0
|15
|—
|Фармстандарт
|9,5
|-0,5
|1,9
|16
|+2
|Polpharma
|8,9
|6,6
|1,8
|17
|-1
|Dr.Reddy’s
|8,9
|1,7
|1,8
|18
|+2
|Pfizer
|8,5
|7,5
|1,7
|19
|-2
|Astellas Pharma
|8,3
|-3,7
|1,7
|20
|-1
|Валента Фарм
|7,4
|-7,5
|1,5
Наибольший темп прироста демонстрирует словенская компания KRKA (+16,5%): увеличение спроса на гипотензивные средства «Вальсакор» и «Вамлосет» позволило фирме подняться на 8-e место в рейтинге производителей (+4 строчки). Остальные перемещения в рейтинге происходили в рамках ±2 мест.
Двенадцать компаний из ТОП-20 показали отрицательную динамику. Сильнее всего упали продажи израильского производителя Teva (-9,3%): отрицательную динамику компании обеспечили антибиотик «Сумамед» (-13,7%) и муколитик «Амбробене» (-9,9%). Также снизились объемы реализации компании Johnson & Johnson, что обусловлено падением продаж противоязвенного препарата «Париет» на 20,2% и основного препарата производителя — назального спрея «Тизин» – на 16,7%.
ТОП-20 производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: по итогам 1-го полугодия 2019 г. в рейтинг вошли только три российские компании. Максимальную долю занимает «Отисифарм» с долей 3,3%, располагаясь на 6-м месте.
В упаковках преимущество остается за отечественными компаниями и зарубежными с высокой долей дженериков в своем ассортименте. ТОП-20 производителей рейтинга в упаковках занимают более половины аптечного рынка ЛП (51,0%), что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 корпораций приходится 53,9%).
|Рейтинг
|Изменение
|Фирма-производитель
|Натуральный объем,
млн упак.
YTD Jun’19
|Прирост натурального объема, %
|Доля, %
|1
|—
|Фармстандарт
|172,6
|-12,9
|6,9
|2
|+4
|Озон
|97,7
|22,7
|3,9
|3
|-1
|Отисифарм
|90,0
|-5,0
|3,6
|4
|—
|Верофарм
|86,0
|3,9
|3,4
|5
|—
|Stada
|78,0
|-4,7
|3,1
|6
|+1
|Тульская Фармацевтическая Фабрика
|75,3
|-3,7
|3,0
|7
|+1
|Teva
|67,9
|-9,9
|2,7
|8
|-5
|Обновление
|66,5
|-20,0
|2,6
|9
|+2
|Polpharma
|57,8
|3,4
|2,3
|10
|-1
|Dr.Reddy’s
|54,2
|-3,9
|2,2
|11
|-1
|Novartis
|52,9
|-5,5
|2,1
|12
|—
|Sanofi
|49,2
|-8,8
|2,0
|13
|—
|Татхимфармпрепараты
|45,9
|-3,8
|1,8
|14
|+7
|Marathon Pharma
|43,6
|18,5
|1,7
|15
|—
|Takeda
|42,9
|-3,1
|1,7
|16
|-2
|Berlin-Chemie
|42,6
|-6,3
|1,7
|17
|—
|Gedeon Richter
|40,3
|-2,5
|1,6
|18
|+2
|KRKA
|39,6
|3,2
|1,6
|19
|+4
|Гиппократ
|39,5
|25,2
|1,6
|20
|-2
|GlaxoSmithKline
|38,6
|-5,9
|1,5
Источник: DSM Group