Игроки фармрынка могут обкатать систему маркировки в полнофункциональной «Песочнице»

В ходе второго вебинара «Маркировка лекарств в России», прошедшего 6 августа, экс-глава направления «Фарма», независимый эксперт по маркировке и ИТ-решениям Антон Харитонов уточнил период жизни кода для маркировки лекарств, поскольку на рынке активно ходили слухи о сроке не более 45 дней.

Кроме того, он рассказал о тренировочных стендах для отработки взаимодействия между участниками товарооборота. На вебинаре были рассмотрены основные бизнес-процессы системы МДЛП в соответствии с проектом Методических рекомендаций в редакции от июня 2019 г.

Срок жизни кода маркировки с момента его получения участником товарооборота от оператора ЦРПТ до оплаты кода будет составлять не 45, а 180 дней. Таким образом, у производителей будет порядка полугода, чтобы нанести полученный из системы код маркировки на товар и оплатить его. При этом важно помнить, что оплата должна проходить не позднее даты ввода препарата в оборот или ввоза в Россию, если речь идет об импорте. Процедура выглядит следующим образом. Код запрашивается через регистратор эмиссии, а система выдает код в течение двух часов. С этого момента начинается отсчет 180 календарных дней.

«Вариант о 180 днях на сегодня прошел согласование в федеральных органах исполнительной власти. В ближайшее время ожидается принятие этих сроков в рамках постановлений правительства № 1556 и 577», – сообщил эксперт.

Также Антон Харитонов рассказал, что участникам сегодня доступны стенды ИС МДЛП: «Например, тестовый стенд API (программный интерфейс), который является полнофункциональным. Для проверки доступны два тестовых участника оборота товаров, от лица которых каждый пользователь стенда может выполнить контрольные примеры и осваивать работу и интеграцию с МДЛП посредством API».

В другом тестовом стенде МДЛП «Песочница» функционал более расширенный. Здесь уже нет ограничений двумя тестовыми участниками. Пользователь может предоставлять права пользования разным людям и таким образом проводить отладку взаимодействия между участниками товарооборотной цепи. На данный момент практически все участники эксперимента зарегистрированы, поэтому важно проводить тестовые учебные взаимодействия со своими партнерами. Все изменения и новые версии системы появляются сразу в «Песочнице», что дает возможность отрабатывать навыки на актуальных решениях, пояснил г-н Харитонов.

Денис Кунгуров

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