Оренбургские пограничники пресекли попытку контрабанды китайского БАД

Очередную попытку ввезти на территорию России запрещенный китайский БАД для похудения пресекли пограничники Оренбургской области. На автомобильном пункте пропуска Илек во время досмотра легкового автомобиля в багажнике было обнаружено 450 капсул средства, содержащего сибутрамин. По данному факту проводится проверка.
В Интернет-магазинах китайский БАД незаконно продают от 990 до 1,7 тыс. руб. за упаковку. Более того, указывают, что он входит в топ-12 самых продаваемых биодобавок. Курс приема – от 1 месяца до полугода. Однако и покупка, и продажа средства являются уголовно наказуемыми и подпадают под действие ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Тогда как незаконное перемещение БАД через границу квалифицируется как контрабанда – ст. 226.1 УК РФ.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik