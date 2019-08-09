Bayer может объявить о слиянии ветеринарного бизнеса с Elanco на ближайшей неделе

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer AG («Байер АГ») может заключить сделку по объединению своего ветеринарного бизнеса с американской Elanco Animal Health Inc («Эланко Энимал Хелс» Инк») уже на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Elanco планирует оплатить часть сделки своими акциями.

Как сообщало агентство Reuters, Bayer обратилась к Elanco с предложением в прошлом месяце. В случае успеха на глобальном рынке ветеринарной продукции появится доминирующая компания.

Илья Дугин

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