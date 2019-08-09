Merck KGaA завершила квартал со значительным ростом прибыли

Во II квартале 2019 г. объем продаж подразделения Healthcare немецкой химико-фармацевтической Merck KGaA («Мерк КГаА», в США и Канаде – EMD) увеличился на 5,9% и составил 1,7 млрд евро (1,9 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Общий объем продаж компании за отчетный период вырос на 6,9% – до 4 млрд евро (4,5 млрд долл.).

Квартальная прибыль выросла на 90,8%, составив 471 млн евро (528 млн долл.).

Как отметил исполнительный директор Merck KGaA Штефан Ошман, компании удалось достичь роста объема продаж по всем бизнесам во всех регионах. По его словам, компания получила промежуточный платеж в размере 35 млн евро (39 млн долл.), связанный с одобрением FDA препарата Bavencio компании Pfizer («Пфайзер») в комбинации с Inlyta в качестве терапии первой линии для лечения распространенной почечно-клеточной карциномы.

Кроме того, компания получила 31 млн евро (35 млн долл.) по соглашению с GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») в области разработки иммунотерапевтического препарата bintrafusp alfa, а также 75 млн евро (84 млн долл.) от компании BioMarin Pharmaceutical («БайоМарин Фармасьютикал») за продажу прав на препарат Palynziq в 2016 г.

Квартальный объем продаж препарата Rebif сократился на 13,7% и составил 331 млн евро (371 млн долл.) на фоне конкуренции в Северной Америке.

Продажи препарата Erbitux выросли на 4,2% – до 212 млн евро (238 млн долл.) благодаря включению препарата в Программу дополнительного лекарственного обеспечения в Китае.

Показатель по препарату Gonal-f увеличился на 3,7% – до 191 млн евро (214 млн долл.).

Во II квартале 2019 г. объем продаж препарата Mavenclad составил 61 млн евро (68 млн долл.) против 20 млн евро (22 млн долл.) за аналогичный период 2018 г. благодаря одобрению в США в конце марта текущего года.

Объем продаж препарата Bavencio увеличился на 38,4% – до 32 млн евро (26 млн долл.)

Продажи подразделения Life Sciences выросли на 10,5% – до 1,7 млрд евро (1,9 млрд долл.).

По прогнозу Merck KGaA, общий объем продаж компании в 2019 г. увеличится на 3–5% и составит 15,3 млрд евро (17,1 млрд долл.) – 15,9 млрд евро (17,8 млрд долл.). Ожидается, что прибыль вырастет на 10–13% и составит 4,15 млрд евро (4,7 млрд долл.) – 4,35 млрд евро (4,9 млрд долл.).

Илья Дугин

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