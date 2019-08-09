Bloomberg: Bayer надеется закрыть все дела по глифосату за $8 млрд

Как сообщило 9 августа агентство Bloomberg, немецкий концерн выступил с заявлением о готовности за $8 млрд раз и навсегда урегулировать все судебные разбирательства, связанные с гербицидом RoundUp (глифосат) – хитом продаж агрохолдинга Monsanto, приобретенного Bayer в 2018 году. Однако через несколько часов адвокат Bayer Кен Файнберг в сообщении агентству Reuters опроверг эту информацию, назвав публикацию Bloomberg «чистой выдумкой».

Первые судебные решения по делам о глифосате в марте 2019 года обрушили капитализацию Bayer на $8 млрд, в связи с чем руководство компании даже рассматривало возможность разделения бизнеса на два независимых направления.

В мае 2019 года Bayer проиграла третье судебное разбирательство о связи использования глифосата с развитием рака. Сумма компенсаций по первым трем делам составила $2,2 млрд.

В настоящее время в судах США находится более 18 тысяч подобных исков, совокупный размер требований по ним, по оценкам аналитиков, может составить $20 млрд.

На днях Bayer добилась переноса даты очередного, намеченного на сентябрь в суде Сент-Луиса, штат Миссури, разбирательства по глифосату, как сообщает Bloomberg, в надежде урегулировать спор в досудебном порядке.

Генеральный директор концерна Вернер Бауманн заявил, что компания рассматривает вопрос о полюбовном решении вопроса со всеми американскими истцами при условии, что размер компенсаций будет адекватен, а текущие и будущие разбирательства – прекращены.

Bloomberg, с ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров, сообщает, что адвокаты Bayer ищут путь к единовременному урегулированию всех исков. Источник добавил, что наиболее сложно идут переговоры по еще не попавшим в суды претензиям.

Адвокаты истцов требуют совокупно $10 млрд компенсаций, в то время как Bayer готова выплатить не более $8 млрд. По предварительным оценкам аналитиков, общая сумма компенсаций, в случае завершения дел в пользу истцов, может достичь $20 млрд.

Bayer AG – немецкая компания, основанная в 1863 году. В международных подразделениях Bayer работает 115 тысяч сотрудников. Выручка Bayer в 2018 году составила 39,5 млрд евро, прибыль – 1,7 млрд евро. В 2018 году компания завершила поглощение агроконцерна Monsanto, сделка оценивалась в $63 млрд.

Источник: Reuters

Фото: processingmagazine.com

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