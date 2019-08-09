Падение продаж недорогих лекарств произошло впервые за последние три года

В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств. Так, за отчетный период продажи лекарств стоимостью выше 500 руб. в натуральном выражении увеличились на 7,8%, с 211,3 тыс. упаковок до 227,7 тыс. При этом продажи препаратов в ценовой категории от 150 до 500 руб. упали на 3,3%, с 750,9 тыс. до 726,4 тыс. упаковок, от 50 до 150 руб.— на 3%, с 600,9 тыс. до 582,7 тыс. упаковок, до 50 руб. — на 7,1%, с 1,1 млн до 977,1 тыс. упаковок, передает «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.

По данным исследования, падение продаж недорогих лекарств произошло впервые за последние три года.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связывает сложившуюся ситуацию с вымыванием дешевых препаратов из ассортимента аптек. Пока их доля в структуре продаж остается высокой. Так, в натуральном выражении доля препаратов по цене до 50 руб., от 50 до 150 руб., от 150 до 500 руб. составляет 38,8%, 23,2% и 28,9% соответственно, тогда как лекарств стоимостью от 500 руб.— только 9,1%. При этом в денежном выражении дорогие лекарства составляют 43% всех продаж. Господин Шуляк прогнозирует, что в ближайшие годы структура продаж аптек и в натуральном выражении будет меняться в пользу дорогих препаратов.

Коммерческий директор сети «36,6» Евгения Ламина отмечает, что за год средняя стоимость препаратов по цене до 50 руб. выросла на 5%, в связи с чем 3,5% товарных позиций перешло в другой сегмент. Часть дешевых лекарств действительно переходит в более высокий ценовой сегмент из-за инфляции, соглашается исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова. Кроме этого, по ее словам, отсутствие в аптеке дешевых лекарств связано с нежеланием производителей выпускать такие препараты на рынок, особенно если они входят в перечень ЖНВЛП, так как цены на них регулируются и не меняются несколько лет. При этом растет себестоимость производства, добавляет госпожа Преснякова.

Но, по словам заместителя гендиректора фармпроизводителя Stada CIS Ивана Глушкова, объемы производства напрямую зависят от объема продаж. Большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты с производителями, поясняет он. «Разумеется, чем дороже лекарства, тем выше бонус»,— добавляет господин Глушков. По его словам, аптечные сети часто вынуждают фармкомпании заключать маркетинговые договоры, иначе они могут отказать в реализации препарата.

В пресс-службах Минздрава и Минпромторга заверили, что регулярно осуществляют мониторинг цен и ассортимента ЖНВЛП в аптеках. В Минпромторге добавили, что для предотвращения вымывания из продажи дешевых лекарств планируется введение ряда требований к аптечному ассортименту, а также ответственности за их нарушение.

gmpnews