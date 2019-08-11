Минпромторг прокомментировал информацию о вымывании дешевых лекарств с рынка

Вывод о вымывании или доступности в ассортименте дешевых лекарств можно будет сделать по итогам года, также необходимо учитывать отсутствие в рознице включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), применяемых преимущественно или даже исключительно в стационарах и закупаемых в рамках госпрограмм льготного лекарственного обеспечения и в рамках обеспечения лекарственными препаратами по социально-значимым заболеваниям — туберкулез, ВИЧ и другие, сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга, комментируя данные о том, что впервые за три года продажи в аптеках лекарств стоимостью от 50 до 500 руб. показали падение.

«Необходимо учитывать отсутствие в розничной продаже лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, применяемых преимущественно или даже исключительно в условиях стационара, а также закупаемых в рамках реализации государственных программ льготного лекарственного обеспечения и в рамках обеспечения лекарственными препаратами по социально-значимым заболеваниям (туберкулез, ВИЧ и т.д.). Так, по итогам 5 месяцев 2019 года в государственных закупках продажи лекарственных препаратов ценового сегмента до 50 рублей увеличились на 5,7%, а в государственных закупках лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, увеличились на 6,1%», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что данные как за пять месяцев, так и за полугодие «не в полной мере репрезентативны, вывод о вымывании или о наличии ассортиментной доступности лекарственных препаратов можно будет сделать по итогам года».

В Минпромторге добавили, что, по данным аналитических агентств, розничные продажи лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов по итогам 5 месяцев в сегменте до 50 рублей сократились на 9,2% в натуральном выражении, в сегменте от 50 рублей до 150 рублей увеличились на 4,2%, в сегменте от 150 рублей до 500 рублей увеличились на 1,4%.

Отмечается, что Минпромторг осуществляет мониторинг производства лекарственных препаратов дешевле 50 рублей, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, также Росздравнадзор ежемесячно осуществляет мониторинг цен и ассортимента лекарств в медицинских организациях и аптеках.

«При реализации лекарственных препаратов фармацевтический работник не вправе скрывать от покупателя информацию о наличии иных лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное непатентованное наименование и цены на них относительно к запрошенному», – напоминают в Минпромторге.

gmpnews