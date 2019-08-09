Аптечные сети США вынуждены трансформироваться

7 августа гендиректор крупнейшей в США сети аптек CVS (около 9600 в 49 штатах) Кевин Хурикен в ходе телефонной конференции с аналитиками заявил, что в этом году компания откроет около 100 новых аптек, тогда как обычно в среднем за год открывает порядка 300. В следующем же году планируется открыть всего 50 новых аптек. В тот же день вторая по величине аптечная сеть в США, Walgreens (около 9500 аптек) сообщила, что закроет около 200 точек продаж.

В мае CVS уже сообщала о том, что 46 ее нерентабельных аптек будут закрыты, еще 1500 — переформатированы. В свою очередь, Walgreens ранее поставила своей целью сокращение издержек на $1,5 млрд к 2022 году в рамках «трансформации системы управления сетью».

Американские наблюдатели указывают, что эти сокращения являются для Walgreens крупнейшими с 2015 года, когда после покупки конкурента Rite Aid она оптимизировала сети продаж. Показатели Walgreens падают — за второй квартал финансового года чистая прибыль составила $1 млрд, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что традиционные аптечные сети страдают от растущей конкуренции онлайн-продаж безрецептурных препаратов и товаров для здоровья, несмотря на то что в последние годы вкладывают немалые средства в развитие собственных каналов онлайн-продаж. Давление на традиционный аптечный бизнес усилила прошлогодняя покупка интернет-гигантом Amazon онлайн-аптеки PillPack за $750 млн. Благодаря отлаженной и разветвленной системе доставки Amazon покупка препаратов стала намного доступнее.

Еще одним фактором снижения рентабельности традиционных аптек стало активное распространение дженериков на американском рынке. По данным The Wall Street Journal, в США около 90% продаж медикаментов приходится на более дешевые аналоги. Аналитики считают, что аптечным сетям приходится серьезно меняться, чтобы остаться на плаву и не повторить судьбу коллег в сфере ритейла.

«В прошлом распространение медикаментов было главным бизнесом аптек. Теперь же им приходится меняться и подстраиваться под потребителя,— заявил в интервью Chicago Tribune старший вице-президент по изучению розничного рынка в исследовательской компании Kantar Брайн Оуэнс.— Аптекам приходится работать по-другому, не так как в прошлом».

Одним из вариантов трансформации участники рынка считают превращение обычных аптек в мини-центры по медицинскому обследованию и консультированию — где посетители могут проверить свое здоровье, сдать анализы, узнать результаты и получить консультации специалистов. Такие центры под названием HealthHUB уже сейчас развивает сеть CVS. В планах компании — превратить около 1500 тыс. своих обычных аптек в такие мини-центры.

ИСТОЧНИК:КОММЕРСАНТ

gmpnews