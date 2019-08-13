Крупнейшие аптечные сети в США переживают стагнацию под давлением рынка онлайн-продаж

Стагнация рынка фармритейла наблюдается не только в России, но и в США. В начале августа сеть Walgreens сообщила, что закроет около 200 аптечных точек продаж. А сеть аптек CVS откроет в следующем году в шесть раз меньше аптек. Виной всему рост доли рынка онлайн-продаж, который грозит свести к минимуму классические аптеки по всему миру.

Вторая по величине аптечная сеть США Walgreens Boots Alliance (около 9500 аптек) раскрыла финансовую отчетность за девять месяцев 2019 г. (финансовый год компании заканчивается в конце августа). Чистая прибыль Walgreens снизилась на 5,9% – до 3,3 млрд долл. По итогам 2019 г. компания прогнозирует снижение чистой прибыли на 6,6%.

Ранее сеть поставила цель сократить издержки на 1,5 млрд долл. к 2022 г. в рамках «трансформации системы управления сетью». Показатели Walgreens падают. Не лучше дело обстоит у сети аптек CVS (около 9600 в 49 штатах). Гендиректор CVS Кевин Хурикен в начале августа на конференции с аналитиками заявил, что в 2019 г. компания откроет только 100 новых аптек, а следующем году их планируется открыть всего 50. Традиционно сеть открывала ежегодно около 300 аптек. Весной этого года CVS сообщала о закрытии 46 нерентабельных точек, еще 1500 — переформатированы.

Аналитики уверены, что традиционные аптечные сети страдают от конкуренции онлайн-продаж безрецептурных препаратов и товаров для здоровья. Не помогает развитие собственных каналов онлайн-продаж. Давление на традиционный аптечный бизнес усилила прошлогодняя покупка интернет-гигантом Amazon онлайн-аптеки PillPack за 750 млн долл. Благодаря отлаженной и разветвленной системе доставки Amazon покупка препаратов стала намного доступнее.

Российские аналитики также делают пессимистичные прогнозы. Например, генеральный директор IQVIA Николай Демидов ожидает по итогам 2019 г. рост фармрынка на 6,5% за счет роста госсегмента. А генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк констатирует более неблагоприятную ситуацию – в 2019 г. рост в пределах 2–4%.

Независимый аналитик и международный бизнес-консультант Сергей Давыдов уверен, что лекарства перестают давать значимый доход, но способны обеспечить трафик: «Большое количество бензоколонок в США не зарабатывают на бензине. Бензин обеспечивает поток клиентов, пресловутый трафик, а прибыль дают кафе и магазинчик при бензоколонке. В этой бизнес-модели есть определенная схожесть с моделью продаж Gilette: хороший, качественный станок стоит недорого, даже дешево. Но к нему подходит только определенный тип лезвий, и они довольно дорогие. В принципе станок можно было бы вообще отдать бесплатно, поскольку его задача только одна: обеспечить «трафик» лезвий. По мере развития и зрелости сегмента рынка эта модель становится все более распространенной, и, похоже, к ней подошел фармацевтический ритейл. Собственно, лекарственные препараты перестают давать значимый доход, но они обеспечивают трафик, как бензин или станок Gilette. А прибыль есть или будет в дополнительных сервисах. Например, во многих аптеках США можно выпить кофе и перекусить, купить продукты. Что еще? Может быть, пункт приема химчистки? Банкомат? Вариантов много, но, похоже, все более очевидным становится одно: изменения неизбежны, и они существенны».

Денис Кунгуров

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