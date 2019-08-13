Аптеки хотят лишить эксклюзивных маркетинговых договоров

Межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств (МФРГ) выпустила новую редакцию технического задания по реформированию аптечного рынка. Копия документа имеется в распоряжении «ФВ».

Подгруппа строгого режима

Напомним, в марте текущего года первая версия технического задания МФРГ, касающегося кардинальных изменений на аптечном рынке, вызвала неоднозначную реакцию экспертов.

Практически все предложения межфракционной группы подверглись резкой критике со стороны бизнеса.

Кроме того, ряд профессиональных ассоциаций, которые вошли в подгруппы в качестве экспертов, заявили, что не имеют никакого отношения к созданному ТЗ.

Как рассказал «ФВ» исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов, очередное заседание подгруппы состоялось в июне текущего года. В силу обстоятельств ни он, ни ряд заявленных экспертов от фармотрасли не смогли принять участия в этом заседании. Ассоциации заявили для участия своих представителей, однако замена не была принята, эти эксперты не были допущены к заседанию.

Кроме того, подгруппа проводила обособленные заседания, с ограниченным числом участников. Отдельно собирались дистрибьюторы, производители, представили розницы и госорганов.

Дмитрий Целоусов пояснил «ФВ», что в течение двух месяцев шла проработка первого варианта ТЗ с целью создания новой редакции, в которой, как планировалось, будут учтены пожелания отрасли. Но в итоге о выходе новой версии он узнал из СМИ.

«Положения документа могу обсуждать только на уровне слухов… С самим документом я не знаком. Я его не видел. Были ли туда включены предложения фармы и какие, мы не знаем», – пояснил он.

Тайное становится явным

Техническое задание второй редакции конкретизирует некоторые сильно размытые предложения, которые были представлены в первом варианте. В частности, депутаты предлагают ввести законодательный запрет на эксклюзивные маркетинговые договоры, ограничивающие продажу препаратов в рамках одной группы МНН.

«Установить обязанность аптечных организаций иметь в своем ассортименте от двух наименований препаратов отечественного производства в рамках одной группы МНН в случае заключения маркетингового договора» – указано в ТЗ.

Кроме того, подгруппа предлагает ввести законодательное ограничение эксклюзивной дистрибуции, когда один препарат может распространяться только одной дистрибьюторской компанией. Также предлагается ввести законодательный запрет на торговлю ЛП ниже себестоимости.

Как считает директор Департамента по коммерческим вопросам «ЮниФарма» Константин Тиунов, предложенные инициативы в техническом задании являются в крайней степени популистскими по той причине, что они в большей степени дублируют действующее законодательство.

Комментируя предложение о введении ограничения эксклюзивной дистрибуции, Константин Тиунов добавляет: «Все необходимые ограничения указаны в действующем антимонопольном законодательстве и других федеральных законах и нормативных актах, регулирующих торговую деятельность. Однако мне неизвестны прецеденты на фармацевтическом рынке, когда законодательно удавалось «заставить» дистрибьютора работать с теми или иными аптеками или аптечными сетями, так как формально условия, которые предлагает дистрибьютор, зачастую одинаковые для всех участников рынка. Ключевое слово здесь “формально”».

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Иные предложения депутатов конкретизируют меры по продвижению отечественных препаратов.

В частности, предлагается внести поправки в ФЗ № 61 с целью изменить условия работы аптечных организаций с введением заработка от обработанного заказа (чека, рецепта).

«На мой взгляд, указанные меры имеют мало отношения к реальной поддержке отечественных производителей. К сожалению, зачастую проблемы отечественных производителей связаны с тем, что вместо разработки и создания инновационных препаратов они производят многочисленные дженерики, основным инструментом продвижения которых становится цена. Есть и другие проблемы, которые в любом случае следует решать за счет рыночных механизмов, а не популистского регулирования. А для тех участников рынка, которые тем или иным образом вводят дискриминационные условия по отношению к другим участникам рынка, существующего законодательства более чем достаточно», – считает Константин Тиунов.

Кроме того, депутаты предлагают законодательно закрепить обязанность аптек выкладывать на витрине в рамках каждой группы препаратов «высокотехнологичные препараты отечественного производства и препараты низкого ценового сегмента, определив при этом закрепление для отечественных препаратов не менее 50% витринной площади в группах выставленных препаратов», указано в документе.

И в целях усиления контроля за аптечным рынком депутаты предлагают разработать меры ответственности за нарушение соблюдения ассортиментных обязательств, вплоть до отзыва у аптек лицензии.

«Хочется верить, что желание в очередной раз отрегулировать аптеки не приведет к тому, что собственникам станет совсем нерентабельно заниматься этим бизнесом и аптеки начнут закрываться в массовом порядке, тем самым создавая дополнительное социальное напряжение. Много вопросов к законотворцам, и будут ли услышаны представители сообщества, пока неясно», – заключает Константин Тиунов.

Оксана Баранова

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