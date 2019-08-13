В Свердловской области завершилось внедрение системы маркировки лекарств

В Свердловской области завершена доработка Региональной автоматизированной системы лекарственного обеспечения населения Свердловской области по выписке/учету льготных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (АСУЛОН) для успешной передачи сведений в Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП) о движении/выбытии лекарственных препаратов.

При участии Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) в сентябре 2019 г. планируется провести обучение пользователей АСУЛОН корректной работе в системе для обеспечения своевременной передачи информации в федеральную систему. Для этого созданы и уже функционируют два центра компетенции по внедрению ФГИС МДЛП: на базе Верхнепышминской центральной городской больницы им. П.Д. Бородина (для медицинских организаций) и ГУП СО «Фармация» (для аптек).

Актуальная информация по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения размещена и регулярно обновляется на официальном сайте Медицинского информационно-аналитического центра в разделе «Маркировка ЛП» и на сайте оператора системы ООО «Оператор-ЦРПТ».

Источник: официальный сайт правительства Свердловской области

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