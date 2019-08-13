Novo Nordisk повышает годовой прогноз на фоне показателей по препаратам Ozempic и Saxenda

Во II квартале 2019 г. объем продаж датской фармацевтической компании Novo Nordisk («Ново Нордиск») увеличился на 10% и составил 30 млрд датских крон (4,5 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Квартальная прибыль сократилась на 7% – до 9,6 млрд крон (1,4 млрд долл.).

Как отметил исполнительный директор Novo Nordisk Ларс Фруэргаард Йоргенсен, он удовлетворен показателями роста объема продаж в 1-м полугодии 2019 г. на всех рынках. По его словам, лонч препарата Ozempic позволил расширить присутствие в сегменте агонистов рецепторов GLP-1. Препарат хорошо зарекомендовал себя на рынках Северной Америки и Европы.

В первом полугодии 2019 г. продажи противодиабетических препаратов выросли на 4% без учета изменения валютных курсов и составили 23,8 млрд крон (3,6 млрд долл.) на фоне высоких показателей по агонистам рецепторов GLP-1. При этом отмечается снижение по показателям продаж инсулинов.

Объем продаж препарата Victoza снизился на 9% без учета изменения валютных курсов и составил 5,4 млрд крон (810 млн долл.).

Показатель по препарату Tresiba вырос на 22% без учета изменения валютных курсов – до 2,5 млрд крон (375 млн долл.).

Продажи препарата Levemir упали на 25% без учета изменения валютных курсов – до 2,3 млрд крон (345 млн долл.).

Объем продаж препарата Ozempic составил 2,3 млрд крон (345 млн долл.).

Что касается препарата Saxenda, его объем продаж подскочил на 60% без учета изменения валютных курсов и составил 1,5 млрд крон (225 млн долл.).

Продажи биофармацевтической продукции выросли на 6% без учета валютных колебаний – до 4,8 млрд крон (720 млн долл.).

По прогнозу Novo Nordisk, в 2019 г. рост объема продаж составит 4–6%, а не 2–5%, как ожидалось ранее. Как отметили в компании, повышение прогноза обосновано показателями по противодиабетическим препаратам Victoza и Ozempic, препарату для лечения ожирения Saxenda и инновационным инсулинам.

В 2019 г. компания прогнозирует убыток в размере 3,5 млрд крон (526 млн долл.) против убытка 3,3 млрд крон (495 млн долл.) годом ранее. В компании увеличение убытка объясняют валютными рисками.

Илья Дугин

pharmvestnik