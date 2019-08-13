Ipsen выводит на рынок Somatuline в новых преднаполненных шприцах

Компания Ipsen («Ипсен») объявила о выводе на рынок препарата Somatuline Autogel (lanreotide) в преднаполненных шприцах нового типа, сообщает PharmaTimes.

Это означает, что теперь препарат доступен в форме преднаполненных шприцев в рамках Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании для лечения взрослых пациентов с нейроэндокринными опухолями желудочно-кишечного тракта и/или поджелудочной железы, а также с симптомами, связанными с нейроэндокринными (в частности, карциноидными) опухолями и акромегалией.

Решение о выпуске препарата в новой форме принято по результатам пяти отдельных пациентоцентричных исследований, на основании которых была изменена конструкция шприца.

Ежегодно нейроэндокринные опухоли (НЭО) диагностируют более чем у 4 тыс. человек в Великобритании. Заболевание, некогда считавшееся редким, сейчас на подъеме.

За последние 10 лет выживаемость пациентов с НЭО увеличилась. Однако, заболевание существенно влияет на жизнь и работу пациентов, и данные проведенных исследований указали на необходимость усовершенствовать систему доставки препарата на основании клинического опыта пациентов.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik