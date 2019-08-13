Приставы арестовали имущество «Фармсинтеза» из-за долга

В пятницу, 9 августа, инспекторы ФНС по Всеволожскому району Ленинградской области и приставы Всеволожского отдела судебных приставов УФССП арестовали имущество петербургского фармпрозводителя «Фармсинтез». Поводом стал долг перед налоговой в 19,2 млн рублей.

Среди арестованного имущества – научно-производственный биотехнический центр площадью 1,5 тысячи кв. метров, административное здание и объект с опытно-промышленными установками, котельная, электростанция, земельный участок под ними площадью 2,4 га. Также арест наложен на интеллектуальные права предприятия и бренд «Фармсинтез».

Выручка «Фармасинтеза» по МСФО в 2017 году составила 723,5 млн рублей, чистый убыток – 2,8 млрд рублей. 36,6% компании принадлежит «Роснано». На компании зарегистрированы четыре препарата: Неовир (оксодигидроакридинилацетат натрия), Сегидрин (гидразина сульфат), Пенкрофтон (мифепристон), Феназид (изоникотиноилгидразин железа сульфат).

К июлю 2019 года «Фармсинтез» накопил долг по зарплате на 26 млн рублей перед 151 работниками, его удалось погасить после вмешательства прокуратуры Ленинградской области.

По данным источника 47news.ru, штат «Фармсинтеза» сократился с полутора сотен до сотни человек.

В «Роснано» ожидают погашения «Фармсинтезом» задолженности в кратчайшие сроки, тогда арест с имущества будет снят. Сокращается задолженность и по заработной плате, за «основное количество расчетных периодов» долг уже выплачен, ответили в компании.

«Мы сейчас больше ориентируемся на производственную программу, наращиваем свои производственные мощности. Функции маркетинга, расходы на продвижение и продажу мы сейчас передали партнёрам. Из-за этого происходят перекосы», — сказал гендиректор «Фармсинтеза» Петр Кругляков. «Избыточная налоговая нагрузка», по его словам, возникла из-за сокращения штата: сотрудники увольняются с «парашютами».

В марте 2019 года «Фармсинтез» передала эксклюзивные права на продажу Сегидрина группе «Фармасинтез» Викрама Пунии. Позднее стороны договорились о стратегическом сотрудничестве.

Источник: 47News

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