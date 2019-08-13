Фармкомпании вложили 2 млн рублей в предвыборную гонку в Санкт-Петербурге

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. На предвыборную гонку в числе прочих пожертвовали несколько фармкомпаний, следует из финансового отчета кандидатов от 5 августа. Нынешнего врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова поддержали «Герофарм» и «Полисан», а депутата городского Заксобрания Михаила Амосова – компания «Цитомед».

Отчет опубликован на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Предельная сумма добровольных пожертвований, согласно закону, – 1 млн рублей для юрлиц и 500 тысяч рублей для физлиц.

«Герофарм» и «Полисан» перечислили на счет Беглова по 500 тысяч рублей, «Цитомед» направил Амосову 1 млн рублей.

Бюджет избирательной кампании Беглова составляет 58,8 млн рублей. Из них около 28 млн рублей – средства 74 физических лиц, остальное перечислили 42 юрлица. На счете у Амосова всего 1,6 млн рублей (включая средства «Цитомеда»), из них 340 тысяч рублей направили физлица.

«Герофарм» специализируется на разработке и производстве инсулинов. В 2017 году компания подписала специнвестконтракт с Минпромторгом и Санкт-Петербургом на строительство завода по производству инсулинов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Завод был сдан в 2018 году. Выручка «Герофарма» в 2018 году составила 4,9 млрд рублей, в 2019 года предприятие ожидает, что оборот превысит 6 млрд рублей.

«Полисан», работающий совместно с Pfizer над выпуском препарата для коррекции дислипидемии, нового таблетированного препарата для лечения ревматоидного артрита и антибактериального препарата класса оксазолидинонов, по итогам 2018 года отчитался о выручке в 5,5 млрд рублей.

Выручка АО «Цитомед», выпускающего иммуномодуляторы, средства от простуды и гриппа, препараты для лечения простаты и бородавок, составила в 2018 году 2 млрд рублей.

Источник: Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Фото: metagazeta.ru

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