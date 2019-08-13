В Канаде с 2020 года запустят реформу по снижению цен на лекарства

Правительство Канады анонсировало поправки к Положению о патентованных лекарственных средствах, призванные пересмотреть список стран, на которые приходится ориентироваться при регулировании цен на препараты. Таким образом планируется сэкономить порядка $10 млрд (13,2 млрд канадских долларов) за 10 лет.

«В прошлом году более миллиона канадцев были вынуждены отказаться от предметов первой необходимости, таких как еда и тепло, чтобы позволить себе необходимые лекарства», – говорится в сообщении Правительства Канады, сопровождающем анонс законодательных изменений.

21 августа будет представлена новая редакция Положения о патентованных лекарственных средствах, в котором будет пересмотрен список стран, с которыми канадские регуляторы сверяются, устанавливая цены на препараты. Из этого перечня планируется исключить США и Швейцарию, где цены «завышены», и ориентироваться на страны, которые похожи на Канаду «с точки зрения населения, экономики и подхода к здравоохранению».

Эта инициатива обсуждается в стране с 2017 года. Тогда приводились данные о том, что каждый десятый житель страны не покупает необходимые препараты из-за высоких цен на них.

По мнению министра здравоохранения Джинетт Петитпас Тейлор, новые правила станут основой для новой национальной лекарственной программы, в том числе в части покрытия расходов граждан на рецептурные препараты.

Обновленное Положение вступит в силу 1 июля 2020 года, уточнили в Совете по пересмотру цен на патентованные лекарственные средства (Patented Medicines Prices Review Board, PMPRB). Эта структура определяет, что стоимость патентованного лекарства завышена, и может приказать держателю патента снизить цену и компенсировать сумму полученного им избыточного дохода.

Источник: Правительство Канады

Фото: Alex Tétreault / National Observer

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