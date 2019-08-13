Минпромторг примет участие в проработке вопросов регулирования деятельности аптек

Представители Министерства промышленности и торговли включены в межфракционную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств и изучают возможность введения фиксированной наценки на различные группы лекарств, об этом сообщили в ведомстве.

«В настоящее время в рамках межфракционной рабочей группы обсуждается вопрос возможности введения фиксированной наценки на различные группы лекарств, ограничение маркетинговых бонусов, а также пересмотр размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети. Соответствующее решение может быть принято с учетом мнения всех участников межфракционной рабочей группы, куда входят в том числе представители отраслевых организаций и аптечных сетей», — отметили в Минпромторге.

В пресс-службе пояснили, что вопрос рекомендации лекарственных препаратов фармацевтами в аптеках прорабатывается в рамках дорожной карты «Развитие конкуренции в здравоохранении», которой предусмотрено мероприятие, предполагающее введение требований к аптечным организациям, направленных на повышение ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов за счет предотвращения «вымывания» из продажи лекарственных препаратов низкой ценовой группы.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономике Сергей Калашников сообщил, что ни фиксированная наценка на лекарства, ни ограничение маркетинговых бонусов, ни обязательство отдать половину витрин аптек под российские лекарства не имеют под собой никаких объективных оснований.

«Во-первых, эти предложения не соответствуют рыночным условиям продажи лекарств, и, таким образом, людям это не поможет, а на бизнес налагает определённые дополнительные условия. Гарантии для бизнеса очень сомнительные. Эти предложения от экономической неграмотности», — считает Калашников.

Сенатор подчеркнул, что «не нужно беспокоиться, что аптеки меньше заработают». Он также уверен, что порог в 35% присутствия сетей «не окажет никакого влияния» на доступность и цену лекарств и не повысит конкуренцию на рынке в интересах потребителей.

По мнению сенатора, нужно стимулировать выпуск оригинальных лекарств и осуществлять лёгкий доступ медикаментов на российский рынок.

«Если лекарства прошли клинические испытания и имеют разрешения на продажу в Европе и Америке, а там достаточно жёсткие условия, зачем нам годами регистрировать лекарства, лишая их людей? Не проще ли признать европейскую регистрацию. Таким образом, мы на годы увеличим скорость выхода эффективных, оригинальных лекарств», — заключил Калашников.

gmpnews