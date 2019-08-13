Принятие закона об онлайн-торговле лекарствами позволит снизить цены на некоторые ЛП до 30%

Такое мнение высказал глава межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Одна из главных задач рабочей группы — сделать лекарства доступными для граждан, способствовать снижению цен на лекарства», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, законопроект о возможности дистанционной реализации лекарственных средств находится в наиболее высокой стадии проработки. Согласно ему, все лекарственные препараты, за исключением рецептурных, нарко- и спиртосодержащих, психотропных и нейролептиков, будет разрешено продавать не только в аптеках, но и заказывать через интернет.

«Поправки, которые мы подготовили ко второму чтению, предполагают разрешить такую продажу не только аптекам, но и оптовикам — дистрибьюторами, производителям, имеющим на это соответствующую лицензию, что, на наш взгляд, может привести к снижению цен на эти лекарства до 30%», — подчеркнул Исаев.

ИСТОЧНИК:ТАСС

gmpnews