Фармацевтический завод планируют построить в Приморье резидент Свободного порта и бизнесмены Индии

Строительство фармацевтического завода в сотрудничестве с партнерами из Республики Индия планирует во Владивостоке резидент Свободного порта. Развитие деловых связей в сфере медицины обсуждались представителями Дальнего Востока и индийской бизнес-делегации 12 августа.

В ходе сессии были рассмотрены возможности локализации производства индийских лекарственных препаратов в России с помощью преференциальных режимов ТОР и Свободного порта Владивосток (СПВ).

«Среди наших предложений – создание совместных российско-индийских предприятий на базе действующих российских фармацевтических производств и строительство новых заводов. Например, на условиях контрактного производства или в рамках создания совместных предприятий полного цикла – от производства субстанций до готовых лекарственных форм, сотрудничество в области производства дженериков и создания оригинальных препаратов. Обсуждалась возможность создания R&D центров по разработке новых лекарственных препаратов и биологически активных веществ. Перспективными, на мой взгляд, является проведение совместных исследований на базе научных институтов Дальнего Востока», – отметила директор по проектам в области медицины Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Эльвира Нургалиева.

По ее словам, агентство готово поддерживать и проекты, которые направлены на повышение качества медицинского обслуживания граждан.

«Это создание совместных российско-индийских медицинских центров, привлечение инвестиций в модернизацию объектов санаторно-курортного комплекса. Они могут создаваться на площадках ТОР или Свободного порта. Российским компаниям также интересна поставка отечественного медицинского оборудования в Индию, например, лечебно-диагностических комплексов, мобильных медицинских комплексов и другого оборудования для медицинских центров. Дальневосточные вузы готовы обучать иностранных студентов по программам подготовки специалистов фармацевтических производств и врачей. Отдельное направление взаимодействия связано с медицинским туризмом между нашими странами», – уточнила она.

Отмечено, что в настоящее время на сопровождении АПИ – более 20 проектов в сфере медицины в девяти регионах Дальнего Востока с объемом инвестиций около 40 миллиардов рублей. Все они на разной стадии реализации.

Врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко напомнил, что в Приморском крае уже почти налажено производство лекарственных препаратов на заводе ООО «ИСТ-ФАРМ» в Уссурийске.

«Это дочернее предприятие индийской компании “Фармасинтез”. Предусмотрен выпуск лекарственных средств – растворов для инфузий различных фармакологических групп, а также препаратов для инфузионной терапии малого объема. Всего 20 наименований продукции», – обозначил врио вице-губернатора.

Он также отметил, что в Приморье очень сильная база подготовки медицинских и фармацевтических кадров.

«Сегодня профессиональное образование в Тихоокеанском государственном медицинском университете и в ДВФУ получают студенты из разных стран, в том числе и Индии», – подчеркнул заместитель главы региона.

Отмечается, что на полях пятого Восточного экономического форума 4-6 сентября планируются тематические сессии, посвященные повышению качества жизни и уровня медицинского обслуживания на Дальнем Востоке. В этом году Индия станет страной – гостем ВЭФ, а Премьер-министр Республики Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя.

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