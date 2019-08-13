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Фармацевтов обучат работе с маркированными лекарствами

Информационно-образовательный ресурс для специалистов фармотрасли Pharmedu станет партнером серии интерактивных вебинаров, организованных Track & Trace Educational Center и посвященных обороту маркированных лекарственных препаратов.

«Учебные материалы структурированы и глубоко проработаны. По отзывам фармацевтов, с учебными материалами TTEC удобно и легко работать. Очень ждем сентября, когда начнется практическая подготовка в Учебном демонстрационном центре Сеченовского университета», – отметила управляющий директор Pharmedu Татьяна Ходанович.

Источник: Pharmedu

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Август 13, 2019 | Просмотров: 41