Только 6% учреждений Якутии готовы к изменениям в системе лекарственного обеспечения Фармацевтический завод планируют построить в Приморье резидент Свободного порта и бизнесмены Индии » Фармацевтов обучат работе с маркированными лекарствами Информационно-образовательный ресурс для специалистов фармотрасли Pharmedu станет партнером серии интерактивных вебинаров, организованных Track & Trace Educational Center и посвященных обороту маркированных лекарственных препаратов. «Учебные материалы структурированы и глубоко проработаны. По отзывам фармацевтов, с учебными материалами TTEC удобно и легко работать. Очень ждем сентября, когда начнется практическая подготовка в Учебном демонстрационном центре Сеченовского университета», – отметила управляющий директор Pharmedu Татьяна Ходанович. Источник: Pharmedu pharmvestnik