Только 6% учреждений Якутии готовы к изменениям в системе лекарственного обеспечения

В Якутии только 6% медицинских, социальных и аптечных организаций подключены к системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

На встрече в Управлении Росздравнадзора по республике 12 августа малому и среднему бизнесу напомнили, что с 1 января 2020 г. все субъекты обращения лекарственных средств должны зарегистрироваться в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Те, кто не успеет зарегистрироваться в системе до конца года, с начала 2020-го могут лишиться возможности закупать лекарства. Нововведение затрагивает все организации, которые имеют лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятельность, независимо от формы собственности.

«Информационная система мониторинга создана для того, чтобы обеспечить гарантированные поставки потребителям качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов. Она предполагает организацию непрерывного мониторинга движения лекарств от производителя до конечного потребителя. Цель системы – противодействие незаконному производству, ввозу и обороту лекарственных препаратов на территории РФ», – говорит заместитель руководителя Росздравнадзора по РС(Я) Изабелла Винокурова.

Согласно реестру Росздравнадзора, на территории республики имеют лицензию 1603 субъекта. По состоянию на 1 августа зарегистрировались в системе 100 субъектов – 45 медицинских, 18 социальных и 37 аптечных учреждений. Это только 6% от плана.

«Низкий темп», сказала по этому поводу г-жа Винокурова, напомнив, что осталось всего пять месяцев до момента, когда все лекарства в РФ будут снабжаться специальной маркировкой и закупать их смогут только организации, зарегистрированные в системе мониторинга.

«С 1 января 2020 года промаркированные лекарства будут поступать только тем, кто зарегистрировался в системе. А если в этой системе поставщик не найдет организацию – лекарства не будут отпускаться. Не зарегистрированные до 2020 года будут использовать те препараты, которые получили до 31 декабря 2019 года, до истечения срока их годности», – подчеркнула Изабелла Винокурова.

Источник: ЯСИА

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