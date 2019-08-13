В Никарагуа стартовала вакцинация против гриппа российским препаратом

Впервые российская вакцина против гриппа, финальные стадии производства которой осуществляются в Латиноамериканском институте биотехнологии Mechnikov в Никарагуа, используется Министерством здравоохранения этой страны в рамках вакцинации населения.

Кампания по профилактике гриппа проходит в Никарагуа по 28 сентября, это второй и самый масштабный этап комплекса мероприятий Министерства здравоохранения. С учетом географического расположения Никарагуа в Южном полушарии, первый этап вакцинации от гриппа там проходит весной.

Всего в Никарагуа в этом году будет использовано 770 тыс. доз российско-никарагуанской вакцины против гриппа. Трансфер технологии финальных стадий создания препарата был осуществлен Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

По случаю начала вакцинации в Манагуа прошел карнавал.

Источник: СПбНИИВС

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