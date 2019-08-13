Топ-менеджер Merck KGaA возглавит американский фармбизнес GlaxoSmithKline

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») объявила о том, что президент американского фармподразделения Джек Бейли покинет свой пост в конце текущего года, сообщает FirstWord Pharma.

Его преемником станет Майя Мартинес-Дейвис, ныне возглавляющая латиноамериканский бизнес компании Serono («Сероно»), являющейся биофармацевтическим подразделением немецкой Merck KGaA («Мерк КГаА», в США и Канаде – EMD).

Г-жа Мартинес-Дейвис присоединится к GSK в середине сентября, а приступит к своим обязанностям с 1 января 2020 г.

До своего назначения на должность руководителя латиноамериканского бизнеса в Serono Майя Мартинес-Дейвис занимала пост старшего вице-президента по онкологии в этой же компании. Кроме того, она 13 лет проработала в компании Pfizer («Пфайзер»).

Джек Бейли останется в GlaxoSmithKline на должности стратегического консультанта по конъюнктуре американского рынка в течение 2020 г.

Недавно GlaxoSmithKline назначила Джонатана Саймондса на должность председателя совета директоров с 1 сентября 2019 г. На этом посту он сменит сэра Филипа Хэмптона, объявившего о своей отставке.

Илья Дугин

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