Забывшая упомянуть о привлечении к ответственности за взятку фирма лишилась госконтракта

Прокуратура Астраханской области добилась расторжения в одностороннем порядке госконтракта, заключенного ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» с ООО «Ирвин 2» о поставке медикаментов. Основанием для этого стал тот факт, что фирма забыла указать, что ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юрлица») и представила недостоверную декларацию о соответствии участника закупки требованиям конкурсной документации.

В прошлом году ООО «Ирвин-2» было привлечено к административной ответственности в Республике Коми за то, что его региональный менеджер вручил по требованию заместителя главного врача по лекарственному обеспечению одной из местных больниц 80 тыс. руб. в качестве вознаграждения за его покровительство. Решением суда фирма оштрафована на 1 млн руб. Однако при участии в торгах в Астрахани компания совершенно забыла об этом обстоятельстве и впоследствии была незаконно признана победителем. В январе текущего года с ней был подписан госконтракт на поставку лекарственных препаратов стоимостью 650 тыс. руб.

В результате вмешательства прокуратуры руководство Астраханского областного онкодиспансера решило отказаться в одностороннем порядке от исполнения госконтракта. Новый договор был заключен с поставщиком, который соответствовал требованиям конкурсной документации.

Екатерина Погонцева

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