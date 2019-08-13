В Оренбурге поставили на поток изготовление поддельных рецептов на сильнодействующие препараты

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Оренбургской области при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» пресекло деятельность лиц, которых подозревают в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств на территории области и близлежащих регионов.
Благодаря информации, поступившей от активистов движения «Антидилер», было установлено, что двое жителей Оренбурга изготавливают рецепты на сильнодействующие препараты, используя поддельные бланки и печати врачей, затем приобретают по ним препараты с целью перепродажи наркозависимым гражданам для немедицинского потребления.
В процессе обыска сотрудниками полиции было обнаружено и изъято более 1000 таблеток, 100 поддельных рецептурных бланков, печати и штампы десятка врачей ЛПУ региона, оргтехника. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Не исключено, что группе предстоит ответить за подделку документов, а в деле появятся и другие фигуранты.
В прошлом году аналогичная группа была выявлена на территории Ростовской области.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik