В Дубне организуют Центр радиационной стерилизации медизделий за 400 млн рублей

Компании «Акцентр» и «Гранат Био Тех» договорились о создании на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», резидентами которой они являются, Центра радиационной стерилизации медизделий. Комплекс заработает в 2020 году, объем инвестиций в проект оценивается в 400 млн рублей.

Предполагается, что центр электронно-лучевой обработки продукции полностью закроет потребности действующих и будущих участников кластера в стерилизации одноразовых МИ. На предприятии будет создано 55 рабочих мест.

Межрегиональный центр стерилизационных технологий «Акцентр» – ивановская компания, занимающаяся обеззараживанием медицинских изделий. Мощность комплекса составляет более 10 тысяч тонн продукции в год. По данным СПАРК-Интерфакс, долей в 60% компании владеет швейцарская Ruric AB, 35% принадлежит «Биофармацевтическим инвестициям РВК», еще 5% – ООО «Акселланс Групп» Ивана Лобанова. Выручка компании в 2017 году составила 49,3 млн рублей, чистый убыток – 42 млн рублей.

«Гранат Био Тех» организовал в Дубне производственный комплекс по выпуску пробирок для венозной крови, игл и держателей, инвестировав в этот проект 1,25 млрд рублей. Мощность предприятия оценивается в 200 млн пробирок, 80 млн игл и держателей. Компания на 100% принадлежит ООО «Гранат Инвест», которым, по данным СПАРК-Интерфакс, владеют Александр Островский (20,70%), его же структура ООО «ОМБ» (23,40%), Елена Куликовская (32,4%), Павел Куликовский (9%) и Александр Шишов (4,5%).

Источник: Правительство Московской области

Фото: mz.mosreg.ru

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