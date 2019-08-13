MSD отзывает ПегИнтрон с российского рынка

Американская фармкомпания MSD подала заявление об отмене государственной регистрации препарата для лечения хронического гепатита С ПегИнтрон (пэгинтерферон-альфа 2b). С 2018 года он практически не закупался, а его цена в рознице упала за два года в шесть раз.

Компания отзывает лиофилизат во всех зарегистрированных дозировках. MSD уведомила об этом Росздравнадзор. Причиной в MSD назвали низкую эффективность интерфероновых схем терапии. В 2019 году компания запустила на российском рынке новый препарат прямого противовирусного действия, пояснили Vademecum в MSD.

ПегИнтрон зарегистрирован в России в 2011 году, он упаковывался на заводе группы «Р-Фарм» «Ортат» (для применения в США препарат одобрен FDA еще в 2001 году). В 2013 году «Биокад» зарегистрировал биосимиляр Альгерон с цепэгинтерфероном альфа 2b в качестве действующего вещества. Позже у ПегИнтрона появился дженерик отечественного производства – ПегАльтевир «Фармстандарта». Также на ООО «Фармактивы» зарегистрирован Пегинферон, выпускаемый индийской Virchow Biotech.

В 2018 году в России закупили пегилированного интеферона на сумму свыше 1 млрд рублей, несмотря на международные рекомендации и тенденции к отказу от интерферонов, сообщила «Коалиция по готовности к лечению». На пегинтерферон альфа-2b пришлось 10% от этой суммы. ПегИнтрон с 2018 года практически не закупался. Его цена на розничном рынке, по данным DSM Group, с 2016 по 2018 год упала в шесть раз – до 1,6 тысяч рублей за упаковку.

Москва уже объявила, что с 2020 года перейдет на безинтерфероновые схемы терапии гепатита С. В перечень ЖНВЛП в 2018-2019 годах включены безинтерфероновые комбинации: Совальди (софосбувир) в комбинации с даклатасвиром, Мавирет (глекапревир+пибрентасвир), а также Зепатир (гразопревир+элбасвир) от MSD.

Источник: Росздравнадзор

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