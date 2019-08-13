NICE не видит для каннабиноидов другого применения, кроме лечения тошноты, рвоты и, возможно, эпилепсии

Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (National Institute for Health and Clinical Excellence — NICE) не будет рекомендовать каннабис для лечения спастичности и хронической боли. Согласно проекту опубликованного 8 августа руководства «Лекарственные средства на основе каннабиса» (Cannabis-based medicinal products — CBMP) их не следует предлагать пациентам с этими состояниями, если лечение не является частью клинического исследования. Майк Барнс (Mike Barnes), консультант-невролог и председатель Общества врачей-клиницистов по изучению каннабиса, считает, что проект руководства снизил шансы врачей Национальной службы здравоохранения (National Health Service — NHS) получить разрешение на назначение СВМР до «практически нулевого».

Руководство, опубликованное 8 августа 2019 г., является первым после узаконивания медицинского каннабиса в ноябре 2018 г. В нем отмечена необходимость дополнительных исследований применения каннабиноидов для лечения ряда состояний, потому что «имеющиеся исследования ограничены и низкого качества» и демонстрируют высокий уровень побочных реакций.

Не давая рекомендаций против применения каннабиноидов, чтобы не мешать дальнейшим исследованиям и продолжению дальнейшего лечения «людей, которые в настоящее время, по-видимому, получают от этого пользу», NICE отмечает, что пациентам с хронической болью лечение CBMP предлагать вообще не следует, а каннабидиол (КБД) — только если он является частью клинического исследования.

В руководстве также отмечено отсутствие доказательств того, что КБД эффективен в качестве монотерапии хронической боли и что потенциальная польза от CBPM во всех случаях «была небольшой по сравнению с высокими и постоянными затратами». Связанное с этим использование ресурсов NHS не является эффективным.

Однако набилон, синтетический каннабиноид, может быть рекомендован в качестве дополнительного лечения для взрослых с тошнотой и рвотой, вызванными химиотерапией, которые не ответили на обычные противорвотные средства.

Пациентам со спастичностью не следует предлагать Sativex, поскольку это не является эффективным с точки зрения соотношения стоимости/эффективности, учитывая действительную цену препарата. Другие CBMP пациентам со спастичностью также рекомендовать не следует, за исключением клинических исследований.

Рекомендаций по применению CBMP у пациентов с тяжелой резистентной к лечению эпилепсией эксперты, готовившие руководство, предоставить не смогли по причине отсутствия «доказательств хорошего качества», и публикация руководства по применению КБД в качестве дополнительного лечения судорог при синдромах Леннокса — Гасто и Драве ожидается в декабре 2019 г.

В руководстве отмечено, что первое назначение CBMP должны делать только врачи из реестра специалистов Главного медицинского совета, но последующие рецепты могут выдаваться другим врачом в рамках соглашения о совместном уходе.

По информации экс-министра здравоохранения Симы Кеннеди (Seema Kennedy), по состоянию на май 2019 г. с момента легализации медицинского каннабиса в Великобритании 1 ноября 2018 г. в рамках NHS было выдано всего 6 рецептов на CBMP. Об этом сообщает «Рharmaceutical Journal».

Консультации по проекту руководства будут проводить до 5 сентября 2019 г.

О руководстве

Данное руководство охватывает назначение лекарственных средств на основе каннабиса пациентам с непреодолимой тошнотой и рвотой, хронической болью, спастичностью и тяжелой, устойчивой к лечению эпилепсией. Рассмотренные в этом руководстве лекарственные средства включают:

продукты на основе каннабиса для медицинского применения согласно «Нормативным актам о ненадлежащем применении лекарственных средств (поправки) (каннабис и лицензионные сборы) (Англия, Уэльс и Шотландия)» от 2018 г.*;

Sativex ® (набиксимол, иначе — дельта- тетрагидроканнабинол (ТГК) — рецептурный препарат, который на рынке Великобритании представляет компания «Bayer plc», и набилон (синтетический ТГК);

(набиксимол, иначе — дельта- тетрагидроканнабинол (ТГК) — рецептурный препарат, который на рынке Великобритании представляет компания «Bayer plc», и набилон (синтетический ТГК); каннабиноиды из растительного сырья, такие как чистый КБД;

синтетические соединения, идентичные по структуре натуральным каннабиноидам, таким как ТГК, например, дронабинол.

По материалам www.nice.org.uk;

www.pharmaceutical-journal.com; www.legislation.gov.uk

apteka.ua