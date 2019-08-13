«Нацимбио» поставит 34,5 млн доз вакцин от гриппа в медучреждения российских регионов

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех приступил к отгрузкам вакцин против гриппа. В рамках первого этапа поставок, который завершится к началу сентября, будет поставлено 34,5 млн доз вакцин – это на 11% больше, чем годом ранее.

Поставки осуществляются перед стартом осеннего сезона вакцинации и традиционно будут реализованы в два этапа. Второй этап поставок стартует в начале октября. Потребности медучреждений будут закрыты в полном объеме и в срок, несмотря на то, что в этом году ВОЗ выпустила прогноз для производителей по рекомендуемым штаммам вируса гриппа для включения в состав вакцин на месяц позже обычного.

«Первая партия препаратов — 4,6 млн доз — в ближайшие дни поступит на Дальний Восток, в Сибирский, Северо-Западный и Центральный федеральный округа. Всего к началу учебного года регионы России получат 34,5 млн доз вакцин. В начале октября стартует второй этап, в ходе которого потребности регионов будут обеспечены в полном объеме. Напомню, что в 2018 году мы отгрузили медучреждениям свыше 62 млн доз вакцин. По данным Роспотребнадзора, вакцинация позволила снизить заболеваемость гриппом на 24,5%, а ОРВИ — на 5% по сравнению с 2017 годом», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Задержка рекомендаций ВОЗ создала риски смещения периода вакцинации во всех странах Северного полушария на более позднее время, когда начинается подъем заболеваемости.

«Мы работали в условиях жесткого дефицита времени, но благодаря отлаженной системе поставок и готовности высокотехнологических мощностей холдинга, профилактические препараты будут доступны пациентам вовремя», – подчеркнул генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Для прививочной кампании сезона 2019-2020 годов «Нацимбио» поставляет субъединичную вакцину «Совигрипп» производства НПО «Микроген», СПбНИИВС ФМБА России и рязанского производителя «Форт», а также сплит-вакцины «Ультрикс» («Форт») и «Флю-М» (СПбНИИВС).

gmpnews