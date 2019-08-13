Минздрав Алтайского края нашёл способы стабилизации ситуации с закупками лекарств

Срывы госзакупок характерны для многих регионов. По данным федеральных СМИ, с начала года в стране не прошло 60 тысяч аукционов – в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Это связано с тем, что с нового года при определении начальной цены контракта нужно было использовать так называемую референтную цену, то есть среднюю стоимость препарата, сложившуюся в результате торгов. Такие цены оказались низкими, и поставщики отказывались от участия в торгах.

Елена Кравец, начальник отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Алтайского края:

Референтные цены нам были даны федеральным Минздравом на очень многие лекарства, но, к сожалению, они оказались некорректными, и много регионов не смогли разыграть свои закупки, сталкиваясь с тем, что цена была низкой и поставщики просто не выходили на данные аукционы. С этой проблемой столкнулся и край. В начале года у нас 34 аукциона просто не разыгрались, и мы вынуждены их были переигрывать. Это были сахароснижающие таблетки, сердечная группа препаратов. Это в основном коснулось более дешёвого сегмента препаратов.

Чтобы не оставить пациентов без лекарств, в Минздраве применяли различные механизмы пополнения запаса. Частично использовали переходящие остатки, проводили краткосрочные торги, которые позволяют экстренно закупить небольшую партию медикаментов для оказания неотложной помощи.

По словам Елены Кравец, сейчас ситуация с закупками стабилизировалась, в последние месяцы срывов аукционов не было. Всего в течение года в регионе проходит порядка 700 аукционов. Для больниц и различных категорий льготников закупаются медикаменты на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК: ГТРК «АЛТАЙ»

gmpnews