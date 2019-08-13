Министр здравоохранения рассказал, как опрос на Facebook помог снизить стоимость некоторых лекарств

Министерство здравоохранения Беларуси продолжит анализировать цены на продаваемые в стране лекарства с целью возможного снижения их стоимости, об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

«На сегодняшний момент проанализированы те препараты, которые наиболее часто встречаются. Это уже больше 100 позиций. Сейчас готовятся дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Соответственно, эта информация передается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для того, чтобы изучили ситуацию на соседних рынках. Будет зарегистрирована предельная цена, которая является экономически обоснованной, рыночной, но не завышенной», — отметил министр.

По его словам, аптечная сеть «Белфармация» начинает достаточно активно заключать прямые контракты с производителями на поставку препаратов.

«За последние несколько месяцев количество прямых контрактов, заключенных «Белфармацией», увеличилось на 55%. Если эти препараты исчезнут в коммерческих аптеках, они появятся по этой цене в государственных. С кем заключены контракты, по коммерческим соображениям сказать не могу, но, поверьте, это гранды фармацевтической промышленности. Эта работа проводится. Кто-то из поставщиков от греха подальше цены снизил, не дожидаясь, пока они попадут в список для регулирования», — рассказал Владимир Караник.

Кроме того, ведомство проанализирует сроки регистрации лекарственных средств, чтобы заранее уведомить поставщиков о необходимости их продления. Это позволит сохранить наличие препаратов в аптеках.

«Если они будут отказываться продлевать, подключится «Белфармация», чтобы зарегистрировать и начать поставлять эти препараты, — пояснил Владимир Караник. — Мы ни в коем случае не пытаемся ограничивать доступность лекарств, в том числе импортных, для нашего населения. Считаю, что у каждого гражданина должен быть выбор: купить либо наш препарат, либо импортный. Но у гражданина должна быть гарантия, что он покупает качественный препарат, независимо от того, где он был произведен».

Как сообщалось ранее, в середине июля Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook попросило пользователей сравнить стоимость приобретаемых ими лекарств в Беларуси и за рубежом. На 12 августа под записью было оставлено более 410 комментариев.

belta.by