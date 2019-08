О единообразном применении понятия «уполномоченное изготовителем лицо» Министр здравоохранения рассказал, как опрос на Facebook помог снизить стоимость некоторых лекарств » Big pharma: расходы на лоббирование в США в 2018 году составили 283 млн долларов Расследование некоммерческой организации Center for Responsive Politics (CRP) показало, что индустрия фармацевтики и товаров для здоровья «неизменно находится на вершине» американского рейтинга отраслей по объему расходов на федеральные рекламные кампании. На своем сайте OpenSecrets.org CPR отслеживает соответствующие расходы, пользуясь финансовой поддержкой в форме различных институциональных грантов, индивидуальных взносов и т.д. Как выяснил Center for Responsive Politics, в 2018 году фарминдустрия потратила на лоббирование рекордные 283 млн долларов. Больше всего денег на эти цели выделила организация Pharmaceutical Research & Manufacturers of America – 27 млн долларов. Таким образом, за последние пять лет расходы отрасли на лоббирование выросли почти на 15% (в 2013 году эта сумма составила 227 млн). В первой половине 2019 года Big pharma уже потратила на продвижение собственных интересов более 150 млн долларов. В лидерах рейтинга, как и в прошлом году, крупнейшая биофармацевтическая компания мира Pfizer. Как утверждают представители Center for Responsive Politics, производители лекарств традиционно поддерживают кандидатов-республиканцев, а политические цели отрасли можно сформулировать следующим образом: «противодействие государственному здравоохранению, обеспечение более быстрого процесса одобрения лекарств и продуктов, поступающих на рынок, и усиление защиты интеллектуальной собственности». В рейтинге среди фармацевтических производителей по расходам на лоббирование в 2018 году лидируют: Pfizer Inc – $11,450,000

– $11,450,000 Amgen Inc – $10,960,000

– $10,960,000 Bayer AG – $8,640,000

– $8,640,000 MSD – $6,800,000

– $6,800,000 Eli Lilly & Co – $6,770,000

– $6,770,000 Johnson & Johnson – $6,660,000

– $6,660,000 Roche Holdings – $6,462,279

– $6,462,279 AbbVie Inc – $6,100,000

– $6,100,000 Novartis AG – $5,950,000 gmpnews