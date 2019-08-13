В России найден потенциальный прототип лекарств для борьбы с карциномой легкого

Исследования, проведённые учёными Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова (ИБХ РАН) и Московского физико-технического института (МФТИ), позволили найти потенциальный прототип лекарств для борьбы с карциномой (раком) легкого. Как показали опыты, при воздействии на нейрорецепторы определенным видом белка можно уничтожать патогенные клетки, об этом заявили в пресс-службе МФТИ.

«Регуляция нейрорецепторов может уничтожать клетки карциномы легкого. Исследование, показывающее такую возможность, было проведено группой ученых из ИБХ РАН и МФТИ. При обработке водорастворимой модификацией белка Lynx1 (регулятора никотиновых ацетилхолиновых рецепторов) происходит остановка деления клеток карциномы легкого и впоследствии их гибель. Проведенные опыты in vitro (в пробирке) позволяют считать данный препарат потенциальным прототипом новых лекарств для лечения карциномы легкого», — говорится в сообщении.

Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (нАХР) регулируют передачу сигнала в периферийной и центральной нервной системе. Однако они были найдены и в клетках эпителия и иммунной системы. Кроме того, нАХР определенного типа — 7-нАХР — были обнаружены в раковых клетках. Оказалось, что они играют важную роль, в том числе и в зарождении и развитии опухолей, связанных с курением. Для повышения эффективности лечения онкозаболевания ученые решили использовать белок, способный регулировать нАХР этого типа.

Таким белком оказался Lynx1 — белок млекопитающих, родственный особым нейротоксинам из яда змей. Кроме нейронов, Lynx1 обнаружен также в тканях почки и легкого, однако роль Lynx1 в этих органах ранее не была изучена. В ходе исследования ученые из ИБХ РАН и МФТИ показали, что Lynx1 при взаимодействии с активирующим раковые клетки типом нАХР способен подавлять рост опухолевой ткани.

Исследователи предложили использовать для борьбы с опухолями водорастворимый вариант этого белка. В ходе эксперимента было доказано, что водорастворимая модификация Lynx1 останавливает деление клеток опухоли и вызывает в них апоптоз, то есть запускает процесс программируемой клеточной гибели. Ученые считают, что этот препарат может стать прототипом новых лекарств для лечения карциномы легкого.

ИСТОЧНИК:ТАСС

Фото: Антон Вергун/ТАСС

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