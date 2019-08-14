Авторизованные дженерики: добро или зло

Когда гипотензивный препарат компании PDL BioPharma Tekturna (aliskiren) оказался перед угрозой дженериковой конкуренции, компания подсуетилась и применила широко известную, но до недавнего времени редко используемую практику – выпустила на рынок собственный авторизованный дженерик. Таким образом она сохранила, пусть и не в полном объеме, доходы от препарата, пишет FiercePharma.

PDL приобрела права на Tekturna у Novartis в 2016 г. Узнав, что компания Anchen Pharmaceuticals намеревается приступить к производству дженерика, PDL нанесла упреждающий удар, выпустив собственный дженерик. Компания продает его по цене 187 долл. за месячный курс терапии; Anchen собиралась продавать свой аналог по 166 долл., месячный курс терапии Tekturna стоит 208 долл.

«На данный момент для нас самое важное – добиться максимальной прибыли», – не скрывает исполнительный директор PDL Доминик Моннэ. Компания была настолько уверена в коммерческом успехе дженерика aliskiren даже без особых усилий, что сократила 60 медпредставителей, занятых продажами Tekturna.

Когда в 1984 г. был принят закон Хэтча-Ваксмана, заложивший основу современной дженериковой индустрии, никому не могло прийти в голову, что когда-нибудь компании-оригинаторы ради сохранения прибыли станут «конкурировать» сами с собой. По данным FDA, в настоящее время на американском фармрынке обращается порядка 1,2 тыс. авторизованных дженериков.

Как заявил в американском конгрессе медицинский директор компании по управлению льготным обеспечением лекарствами OptumRx Сумит Дутта, авторизованные дженерики – это вовсе не дженерики, их производство и маркетинг полностью контролируются производителями брендов, что никоим образом не способствует развитию конкуренции.

Илья Дугин

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