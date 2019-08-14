Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) создает маркетинговый союз

Стратегия консолидированных закупок направлена не столько на аптечные сети АГАС, сколько на государственные фармации ассоциации, работающие в сегменте госпитальных закупок. Ассоциация надеется увеличить долю качественных иностранных препаратов в медицинских учреждениях.

«Товаропроводящей компанией для ассоциации будет «ФармАльянс». Она выступит в качестве логиста и основного переговорщика с производителями по прямым контрактам. Консолидировано будет приобретаться продукция как для ритейла, так и с бюджетных торгов», — поясняет исполнительный директор АГАС Григорий Бирюков. В ассоциацию входят не только сети, но и значительная часть участников бюджетных торгов. Многие из них выполняют функцию операторов у себя в регионе. И здесь маркетинговому союзу нужно будет вырабатывать стратегию по госпитальным закупкам за бюджетные средства, что в свою очередь позволит минимизировать посредническую цепочку поставщиков, и тем самым, снизить цены и сэкономить государственные деньги. «За счет союза мы будем выбирать партнеров среди производителей, которые предоставят более выгодные условия при закупке по МНН», — говорит Григорий Бирюков.

По словам г-н Бирюкова, это будет первый союз, ориентированный на бюджетные закупки. Г-н Бирюков надеется, что их союз сможет договориться с иностранными производителями о закупках высококачественные импортных препаратов по доступным для фармаций ценам. Тем самым, поставляя в государственные медицинские учреждения более широкий ассортимент эффективных лекарств. Планируется увеличивать и долю СТМ в портфелях участников-ритейлеров ассоциации.

Для консолидированных закупок необходимо объединить всех участников ассоциации в едином информационном пространстве за счет ИТ-решений. «В режиме онлайн мы сможем видеть все стоки, как по ритейлу, так и бюджетным продажам, предоставляя их производителям», — поясняет Григорий Бирюков.

«Сегодня на рынке существует ряд программных решений и несколько разработчиков для сбора и анализа данных продаж. Но полнофункциональных качественных ИТ-продуктов по анализу отчета продаж – единицы. Это связано с высокой трудоемкостью создания архитектуры ИТ-решений, которое должны увязать между собой различные складские программы аптечных сетей и точные данные продаж. По сути, речь идет о создании цифровой экосистемы, которая изначально строится на базе ИТ–платформы. А потом из нее формируются ИТ- продукты для участников рынка. Формирование таких платформ даст сетям максимально лояльное отношение со стороны производителей», — отмечает основатель ИТ-платформы «ФармХаб» Виктория Андосова.

Денис Кунгуров

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