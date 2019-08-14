1 сентября стартует эксперимент по маркировке средств реабилитации

1 сентября 2019 года начнется пилотный проект по маркировке кресел-колясок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 августа 2019 года № 1028. Оператор — Центр развития перспективных технологий, развивающий государственную информационную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров. Он продлится до 1 июня 2021 года. Со стороны государства уполномоченными органами являются министерство промышленности и торговли РФ, министерство труда и соцзащиты РФ, Минздрав России и др.

До 1 декабря 2019 года будут разработаны методические рекомендации и план-график эксперимента. Оценка результатов эксперимента будет проводиться поэтапно. Для кресел-колясок с ручным приводом – до 1 декабря 2020 года, для электрических кресел-колясок – до 1 июня 2021 года.

«Маркировка кресел-колясок – логичное развитие прослеживаемости товаров в сфере здравоохранения. Мониторинг движения этих социально значимых товаров сведет к нулю факты «серого» обращения и повысит их доступность для пациентов. Для нас это первый эксперимент в сегменте медицинских изделий, который достаточно объемный и более разнородный по сравнению с лекарствами. Но мы уже накопили достаточно опыта и компетенций в маркировке различных товарных групп, чтобы успешно и в срок провести этот эксперимент. Уверен, отрасль нас в этом поддержит», — отметил Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператор-ЦРПТ».

Эксперимент проводится во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, оказывающих содействие инвалидам, прошедшей 5 декабря 2017 года, а также во исполнение комплекса мер по формированию современной отрасли промышленной продукции реабилитационной направленности, утверждённого Правительством РФ 22 ноября 2017 года.

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