Новая противохламидийная вакцина демонстрирует безопасность в КИ ранней фазы

CTH522, экспериментальная вакцина для профилактики хламидиоза, первой в своем классе доведенная до клинического исследования (КИ) I фазы, продемонстрировала безопасность и способность вызывать иммунный ответ, сообщает PharmaTimes со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале The Lancet Infectious Diseases.

По итогам проведенного КИ I фазы с участием 35 женщин, рандомизированных в группы получения экспериментальной вакцины или плацебо, сообщалось об отсутствии серьезных нежелательных реакций. Чаще всего наблюдались незначительные аллергические реакции в месте инъекции у всех субъектов в двух группах, получавших вакцину, и у трех из пяти (60%) субъектов в группе плацебо.

Вакцинация интраназальным способом не была связана с более высокой частотой местных инъекционных реакций. Это означает, что положительные данные по безопасности CTH522 делают ее перспективной вакциной-кандидатом для профилактики хламидиоза уже на ранней стадии исследований.

Татьяна Кублицкая

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