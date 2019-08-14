В I квартале 2019 финансового года показатели Sun Pharma превзошли прогнозы аналитиков

В I квартале 2019 финансового года объем продаж индийской фармацевтической компании Sun Pharma («Сан Фарма») вырос на 16% и составил 82,6 млрд индийских рупий (1,2 млрд долл.). Аналитики прогнозировали 81,2 млрд рупий, сообщает FirstWord Pharma. В Индии финансовый год начинается 1 апреля и завершается 31 марта следующего года.

Квартальная прибыль увеличилась на 31% – до 13,9 млрд рупий (195,2 млн долл.). Прогноз равнялся 10,8 млрд рупий.

Как отметил исполнительный директор Sun Pharma Дилип Шангви, рост объема продаж наблюдается на всех рынках.

Объем продаж готовых лекарственных форм в США вырос на 12% и составил 424 млн долл.

Продажи подразделения Taro Pharmaceutical увеличились на 4% – до 161 млн долл.

В Индии квартальный объем продаж вырос на 8% – до 23,1 млрд рупий (324,3 млн долл.).

Показатель по развивающимся рынкам остался на уровне I квартала 2018 финансового года, составив 194 млн долл., что объясняется неблагоприятными колебаниями курсов иностранных валют.

Объем продаж в других странах мира вырос на 56% – до 167 млн долл., в т.ч. за счет консолидации бизнеса компании Pola Pharma.

Илья Дугин

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