«Роснано» продало долю в «Нанолек»

АО «РОСНАНО» вышло из числа участников Nanolek Holding Limited (владеет 100% ООО «Нанолек»), реализовав 33,33% уставного капитала портфельной компании в пользу ее текущих акционеров. Поступления от продажи доли в биофармацевтической компании двукратно превысили инвестиции РОСНАНО в проект и составили 2,35 млрд руб. Доходность по итогам выхода (показатель IRR) составила 8,6%, что соответствует средним значениям в регулируемых секторах здравоохранения. Доля участия полностью оплачена денежными средствами.

РОСНАНО выступало инвестором проекта с момента создания компании в 2011 году. При непосредственном участии РОСНАНО с нуля на территории Кировской области построен биомедицинский производственный комплекс «Нанолек» площадью 29 300 кв. м., мощности которого позволяют выпускать до 4 млрд таблеток, 42 млн преднаполненных шприцев, и 35 млн флаконов год. Штат компании на сегодняшний день составляет порядка 700 человек.

За 8 лет РОСНАНО выполнило миссию по созданию современной отечественной биофармацевтической компании, говорит управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Ольга Шпичко: «Проект вышел на устойчивые финансовые показатели: выручка ООО «Нанолек» по итогам 2018 года составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль составила 217 млн руб. Это позволит профильному отраслевому инвестору продолжить развитие компании и расширять спектр производимых лекарственных препаратов».

Источник: РОСНАНО

pharmvestnik