В первом полугодии рост выручки ОАО «Синтез» составил 38%

ОАО «Синтез» (входит в АФК «Система» и АО «Нацимбио» госкорпорации «Ростех») опубликовал финансовую отчетность за 6 месяцев 2019 г.

Выручка компании увеличилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль достигла 0,6 млрд рублей, что почти на 34% больше, чем в 2018 г.

Также во втором полугодии хорошую динамику роста – плюс 51% – показал экспорт. Завод расширил присутствие на фармацевтических рынках Киргизии и Казахстана, где продажи увеличились на 48% и 41% соответственно. Экспортная выручка в первом полугодии превысила 740 млн руб.

Источник: сообщение компании

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