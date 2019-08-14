В Казани за производство медтехники без лицензии предприниматель отделался условным сроком

В Казани вынесен приговор по делу фактического руководителя ООО «МК «Политехсервис», которое выпускало медицинскую технику без лицензии в крупном размере. Речь идет о нагревателях термокомпрессов, которые используются в санаториях, осуществляющих грязелечение. Всего в суде было доказано три факта производства оборудования без лицензии на сумму более 700 тыс. руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «МК «Политехсервис» являлось поставщиком в 26 госконтрактах на общую сумму 4,3 млн руб. Помимо нагревателей термокомпрессоров, фирма занималась поставками комплектов аппликаций иловой грязи и инструментов.

Предприниматель, который одновременно являлся главным врачом Республиканского детского психоневрологического санатория, полностью признал свою вину, активно помогал в раскрытии преступления. Все это вкупе с отсутствием криминального прошлого и наличием ребенка на иждивении было учтено при вынесении приговора: 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Вердикт в законную силу не вступил.

Екатерина Погонцева

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